Ван Галь считает, что уход Вудворда поможет Тен Хагу

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь считает, что уход из клуба вице-президента Эда Вудворда может помочь новому наставнику "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу.

Еще до окончания сезона 2021/22 "Юнайтед" затеял масштабную реформу структуры управления клубом. Частью этой реформы стала отставка Вудворда, который передал свои полномочия Арнольду, повышенному до должности исполнительного директора.



В свое время Вудворд, как до сих пор считает Ван Галь, предал Луи, став договариваться с Жозе Моуриньо у него за спиной, поэтому нынешний наставник сборной Голландии считает, что Тен Хагу с боссом повезло больше.



"Теперь там новое руководство. Раньше был Вудворд, теперь Ричард Арнольд, и это может сделать разницу. Поэтому давайте подождем и посмотрим".



"Он (Тен Хаг) обладает большой уверенностью в себе. Кто я такой, чтобы что-либо говорить о его назначении?" — приводит слова Вап Галя Sky Sports.