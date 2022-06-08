"Ньюкасл" близок к выкупу Таргетта за 12 млн. фунтов
"Ньюкасл" близок к выкупу левого защитника Мэтта Таргетта у "Астон Виллы" за 12 миллионов фунтов.
Именно в "Ньюкасле" Таргетт провел вторую половину сезона 2021/22 на правах аренды. В этот период Мэтт пропустил всего один матч — то было противостояние с "Виллой", в котором он просто не мог принять участия по правилам.
В каждом из остальных матчей за время своей аренды Таргетт провел 90 минут. Своей игрой Мэтт помог "сорокам" финишировать на 11-м месте в Премьер-Лиге.
Естественно, "Ньюкасл" пожелал сохранить Таргетта после такой успешной аренды и во вторник вечером окончательно договорился о выкупе 26-летнего англичанина, несмотря на интерес к тому со стороны "Фулхэма", сообщает Daily Mail.
08.06.2022 08:00
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Последние комментарии:
странно что его в сборную не вызвали, с Венграми какой то там ноунейм играл, а с немцами старпёр не профильный Трипьер
как минимум Таргетт не хуже этих двоих
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