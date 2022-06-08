"Ньюкасл" близок к выкупу Таргетта за 12 млн. фунтов

"Ньюкасл" близок к выкупу левого защитника Мэтта Таргетта у "Астон Виллы" за 12 миллионов фунтов.

Именно в "Ньюкасле" Таргетт провел вторую половину сезона 2021/22 на правах аренды. В этот период Мэтт пропустил всего один матч — то было противостояние с "Виллой", в котором он просто не мог принять участия по правилам.



В каждом из остальных матчей за время своей аренды Таргетт провел 90 минут. Своей игрой Мэтт помог "сорокам" финишировать на 11-м месте в Премьер-Лиге.



Естественно, "Ньюкасл" пожелал сохранить Таргетта после такой успешной аренды и во вторник вечером окончательно договорился о выкупе 26-летнего англичанина, несмотря на интерес к тому со стороны "Фулхэма", сообщает Daily Mail.