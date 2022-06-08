Жезус засомневался насчет "Арсенала" и теперь хочет в "Реал"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус засомневался насчет перехода в "Арсенал" и теперь отдает предпочтение "Реалу".

До сих пор "Арсенал" считался главным претендентом на Жезуса, которого "Сити", заручившись услугами Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса, готов со спокойной душой отпустить из клуба.



Ожидалось, что непопадание "канониров" в Лигу Чемпионов не повлияет на их желание купить Жезуса, однако это, возможно, повлияло на самого Габриэля.



Как утверждает испанское издание Cadena Ser, теперь Жезус предпочитает отправиться в "Реал", чей главный тренер Карло Анчелотти является большим поклонником 25-летнего бразильца.



Правда, источник отмечает, что "Реал" сможет оформить покупку Жезуса лишь после того, как нападающий Винисиус получит испанский паспорт. Это должно произойти позже этим летом — пока же у Королевского клуба просто нет места для еще одного игрока из-за пределов Евросоюза.