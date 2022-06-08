Жезус засомневался насчет "Арсенала" и теперь хочет в "Реал"
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус засомневался насчет перехода в "Арсенал" и теперь отдает предпочтение "Реалу".
До сих пор "Арсенал" считался главным претендентом на Жезуса, которого "Сити", заручившись услугами Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса, готов со спокойной душой отпустить из клуба.
Ожидалось, что непопадание "канониров" в Лигу Чемпионов не повлияет на их желание купить Жезуса, однако это, возможно, повлияло на самого Габриэля.
Как утверждает испанское издание Cadena Ser, теперь Жезус предпочитает отправиться в "Реал", чей главный тренер Карло Анчелотти является большим поклонником 25-летнего бразильца.
Правда, источник отмечает, что "Реал" сможет оформить покупку Жезуса лишь после того, как нападающий Винисиус получит испанский паспорт. Это должно произойти позже этим летом — пока же у Королевского клуба просто нет места для еще одного игрока из-за пределов Евросоюза.
08.06.2022 07:00
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Та хоспаде, шел нахуй просто и все. Вообще невижу смысла брать игрока который что то там сомневается даеще и за такие деньги... Нкетиа, Балогун пусть играют а деньги лучше потратить на опз, лз, пз
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