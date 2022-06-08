"Челси" обратился насчет Шкриниара

"Челси" сделал запрос насчет защитника "Интера" Милана Шкриниара.

Уход из клуба Антонио Рюдигера с Андреасом Кристенсеном и риск лишиться Сесара Аспиликуэты с Маркосом Алонсо делает задачу по укреплению линии обороны абсолютным приоритетом для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на это лето.



Совершенно очевидно, что одного приобретения в защитную зону Тухелю будет мало, поэтому "синие" работают над целым рядом целей, включая Жюля Кунде из "Севильи" и Маттейса Де Лигта из "Ювентуса".



По информации Daily Mail, "Челси" также обратил внимание на Шкриниара, который является бессменным лидером обороны "Интера", сыграв 215 матчей за клуб с "Сан-Сиро" с 2017 года.



Однако в борьбе за 27-летнего словака "Челси" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Тоттенхэма", возглавляемого бывшим рулевым "Интера" Антонио Конте.



"Синие" уже установили контакт с "Интером" насчет трансфера Шкриниара, но пока два клуба сильно расходятся в оценке стоимости Милана.