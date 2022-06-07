Кейн принес англичанам ничью против Германии
Заработанный и реализованный Харри Кейном пенальти позволил сборной Англии избежать поражения в выездном матче Лиги Наций против Германии — 1:1.
Относительно поражения 1:0 от венгров главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ввел в стартовый состав Джона Стоунса, Кирана Триппьера, Калвина Филлипса, Букайо Сака и Рахима Стерлинга.
Начало матча вышло довольно рваным. Во многом это было связано с травмой Филлипса, который попытался продолжить игру, но не смог и был заменен на Джуда Беллингема.
За первую половину первого тайма мяч дважды побывал в воротах Джордана Пикфорда, но оба гола немцев не были засчитаны.
В целом Германия имела некоторое преимущество и чувствовала себя по-хозяйски, однако Англия не отсиживалась в обороне и незадолго до перерыва огрызнулась парой опасных ударов Сака.
Зато второй тайм начался с гола. Йонас Хоффманн получил роскошную передачу от Йозуа Киммиха на правом краю штрафной, развернулся и пробил — 1:0.
Гости сразу же ответили своим моментом, но Мануэль Нойер отразил плотный удар Мейсона Маунта. Однако дальше этого дело не пошло — довольно скоро атакующий порыв англичан угас, и немцы взяли игру под свой контроль.
Некоторое время англичане просто наблюдали, как Германия атакует, активизировавшись лишь на заключительные 15 минут.
Отличный момент на 76-й минуте имел Харри Кейн, однако его удар с границы вратарской был отражен Нойером.
Давление англичан в концовке обернулось фолом Нико Шлоттербека на Кейне в штрафной. Сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:1.
Харри Кейн забил свой 50-й гол за сборную и позволил англичанам избежать второго поражения подряд. Команда Гарета Саутгейта продолжает испытывать трудности в атаках, и против Италии едва ли будет проще.
Сборная Германии — сборная Англии — 1:1 (0:0)
Голы: Хофманн 50 — Кейн 88 (пен).
Германия: Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Киммих, Гюндоган (Сане 83), Хофманн (Гнабри 65), Мюллер (Горецка 76), Мусиала (Вернер 65), Хаверц.
Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Филлипс (Беллингем 14), Райс, Сака (Боуэн 80), Маунт (Грилиш 72), Стерлинг, Кейн.
Предупреждение: Шлоттербек.
07.06.2022 23:50
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Последние комментарии:
31.01.2018 18:06 #
lfc-mad-fan13
можно было бы еще счетчик лайков и дизлайков прикреплять к комментарию
31.01.2018 18:07 #
mihajlo
Уже в работе.
(ответить)
ИЗ АРХИВА КГБ
ЖИРИНОВСКИЙ сильно сильно любил хохликов
(ответить)
Жаль, ненавижу англов, а раньше топил за них. Надеюсь италы с немцами обойдут их.
(ответить)
Боевой педик в роте Харьковской терообороны))))))))))))
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(ответить)
07.06.2022 23:57 #
skydreams
причём тут арендодатели? я говорю не про частников и доходы, а про инфраструктуру, дороги, про вывоз мусора, т.е. за что отвечает бюджет
(ответить)
08.06.2022 00:03 # удалить
thegodfather
Это вопрос к местным властям. Деньги им выделялись. Куда тратили вопррсы к автономной республике крым
Источник: http://fapl.ru/posts/93628/?c=1#c7581674
(ответить)
Что там, Уокер снова был в старте, а дырявый чумазик Аленьсандр-Дырнольд опять просидел на банке несмотря на все воспетые ему колбасными дураками оды?)
ору от тупости лузерпуков)))
(ответить)
Как же я завидую блестящему будущему CHELSEA FC под руководством таких профи как Тодд Боэлян и Томас Тухелян.
(с) Вилле Хаапасало
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Нормально.
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