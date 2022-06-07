Кейн принес англичанам ничью против Германии

Харри Кейн Заработанный и реализованный Харри Кейном пенальти позволил сборной Англии избежать поражения в выездном матче Лиги Наций против Германии — 1:1.

Относительно поражения 1:0 от венгров главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ввел в стартовый состав Джона Стоунса, Кирана Триппьера, Калвина Филлипса, Букайо Сака и Рахима Стерлинга.

Начало матча вышло довольно рваным. Во многом это было связано с травмой Филлипса, который попытался продолжить игру, но не смог и был заменен на Джуда Беллингема.

За первую половину первого тайма мяч дважды побывал в воротах Джордана Пикфорда, но оба гола немцев не были засчитаны.

В целом Германия имела некоторое преимущество и чувствовала себя по-хозяйски, однако Англия не отсиживалась в обороне и незадолго до перерыва огрызнулась парой опасных ударов Сака.

Зато второй тайм начался с гола. Йонас Хоффманн получил роскошную передачу от Йозуа Киммиха на правом краю штрафной, развернулся и пробил — 1:0.

Гости сразу же ответили своим моментом, но Мануэль Нойер отразил плотный удар Мейсона Маунта. Однако дальше этого дело не пошло — довольно скоро атакующий порыв англичан угас, и немцы взяли игру под свой контроль.

Некоторое время англичане просто наблюдали, как Германия атакует, активизировавшись лишь на заключительные 15 минут.

Отличный момент на 76-й минуте имел Харри Кейн, однако его удар с границы вратарской был отражен Нойером.

Давление англичан в концовке обернулось фолом Нико Шлоттербека на Кейне в штрафной. Сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Харри Кейн забил свой 50-й гол за сборную и позволил англичанам избежать второго поражения подряд. Команда Гарета Саутгейта продолжает испытывать трудности в атаках, и против Италии едва ли будет проще.

Сборная Германии — сборная Англии — 1:1 (0:0)

Голы: Хофманн 50 — Кейн 88 (пен).

Германия: Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Киммих, Гюндоган (Сане 83), Хофманн (Гнабри 65), Мюллер (Горецка 76), Мусиала (Вернер 65), Хаверц.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Филлипс (Беллингем 14), Райс, Сака (Боуэн 80), Маунт (Грилиш 72), Стерлинг, Кейн.

Предупреждение: Шлоттербек.


Метки Лига Наций, обзор матча, сборная Англии, сборная Германии

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2022 23:50

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  1. skydreams 08.06.2022 00:19 # skydreams
    31.01.2018 18:06 #
    lfc-mad-fan13

    можно было бы еще счетчик лайков и дизлайков прикреплять к комментарию



    31.01.2018 18:07 #
    mihajlo

    Уже в работе.

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  2. v-0987654321 08.06.2022 00:09 # v-0987654321
    ИЗ АРХИВА КГБ

    ЖИРИНОВСКИЙ сильно сильно любил хохликов

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  3. mancunia-planet 08.06.2022 00:07 # mancunia-planet
    Жаль, ненавижу англов, а раньше топил за них. Надеюсь италы с немцами обойдут их.

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  4. takernotagiver 08.06.2022 00:05 # takernotagiver
    Боевой педик в роте Харьковской терообороны))))))))))))

    https://t.me/vysokygovorit/8307

    (ответить)

  5. thegodfather 08.06.2022 00:04 # thegodfather
    07.06.2022 23:57 #
    skydreams

    причём тут арендодатели? я говорю не про частников и доходы, а про инфраструктуру, дороги, про вывоз мусора, т.е. за что отвечает бюджет
    (ответить)

    08.06.2022 00:03 # удалить
    thegodfather

    Это вопрос к местным властям. Деньги им выделялись. Куда тратили вопррсы к автономной республике крым

    Источник: http://fapl.ru/posts/93628/?c=1#c7581674

    (ответить)

  6. true-manc 08.06.2022 00:00 # true-manc
    Что там, Уокер снова был в старте, а дырявый чумазик Аленьсандр-Дырнольд опять просидел на банке несмотря на все воспетые ему колбасными дураками оды?)

    ору от тупости лузерпуков)))

    (ответить)

  7. jirrort 07.06.2022 23:57 # jirrort
    Как же я завидую блестящему будущему CHELSEA FC под руководством таких профи как Тодд Боэлян и Томас Тухелян.

    (с) Вилле Хаапасало

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  8. chebrec 07.06.2022 23:54 # chebrec
    Нормально.

    (ответить)

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