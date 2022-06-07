Кейн принес англичанам ничью против Германии

Заработанный и реализованный Харри Кейном пенальти позволил сборной Англии избежать поражения в выездном матче Лиги Наций против Германии — 1:1.

Относительно поражения 1:0 от венгров главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт ввел в стартовый состав Джона Стоунса, Кирана Триппьера, Калвина Филлипса, Букайо Сака и Рахима Стерлинга.



Начало матча вышло довольно рваным. Во многом это было связано с травмой Филлипса, который попытался продолжить игру, но не смог и был заменен на Джуда Беллингема.



За первую половину первого тайма мяч дважды побывал в воротах Джордана Пикфорда, но оба гола немцев не были засчитаны.



В целом Германия имела некоторое преимущество и чувствовала себя по-хозяйски, однако Англия не отсиживалась в обороне и незадолго до перерыва огрызнулась парой опасных ударов Сака.



Зато второй тайм начался с гола. Йонас Хоффманн получил роскошную передачу от Йозуа Киммиха на правом краю штрафной, развернулся и пробил — 1:0.



Гости сразу же ответили своим моментом, но Мануэль Нойер отразил плотный удар Мейсона Маунта. Однако дальше этого дело не пошло — довольно скоро атакующий порыв англичан угас, и немцы взяли игру под свой контроль.



Некоторое время англичане просто наблюдали, как Германия атакует, активизировавшись лишь на заключительные 15 минут.



Отличный момент на 76-й минуте имел Харри Кейн, однако его удар с границы вратарской был отражен Нойером.



Давление англичан в концовке обернулось фолом Нико Шлоттербека на Кейне в штрафной. Сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Харри Кейн забил свой 50-й гол за сборную и позволил англичанам избежать второго поражения подряд. Команда Гарета Саутгейта продолжает испытывать трудности в атаках, и против Италии едва ли будет проще.



Сборная Германии — сборная Англии — 1:1 (0:0)



Голы: Хофманн 50 — Кейн 88 (пен).



Германия: Нойер, Клостерманн, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Киммих, Гюндоган (Сане 83), Хофманн (Гнабри 65), Мюллер (Горецка 76), Мусиала (Вернер 65), Хаверц.



Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Филлипс (Беллингем 14), Райс, Сака (Боуэн 80), Маунт (Грилиш 72), Стерлинг, Кейн.



Предупреждение: Шлоттербек.