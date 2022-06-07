Погба: "Мне нужно наслаждаться тем, что я делаю"

Полузащитник Поль Погба объяснил, чего ему не хватало в "Манчестер Юнайтед".

Уже попрощавшись с "Юнайтед", сейчас Погба обдумывает свое возвращение в "Ювентус". Также у Поля есть варианты с "Реалом" и ПСЖ.



Погба признается, что хочет получать удовольствие от игры в футбол. Этого у 29-летнего француза не было в Манчестере.



"Я просто хочу лучшего для себя. Я размышляю, собираюсь с мыслями, не тороплюсь и просто ищу лучший вариант для себя. Я хочу играть в футбол, всегда быть собой и наслаждаться тем, что делаю".



"Мне нужно наслаждаться тем, что я делаю, потому что иначе я не могу играть хорошо. Я не хочу, чтобы у меня были негативные мысли. Мы можем проигрывать матчи, упускать трофеи, но ты должен быть счастлив и наслаждаться собой — вот это я и ищу", — цитирует Погба ESPN.