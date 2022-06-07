Сауль попрощался с "Челси"

Полузащитник Сауль Ньигес подтвердил, что не останется в "Челси" после окончания своей аренды.

27-летний Сауль, арендованный на сезон 2021/22 у "Атлетико", сыграл 26 матчей за "Челси", но только 10 из них пришлись на Премьер-Лигу. А два первых выхода испанца в старте в рамках чемпионата оборачивались его заменами уже в перерыве.



И хотя "синим" принадлежит опция выкупа Ньигеса, Сауль давно понял, что на "Стэмфорд Бридж" он не останется.



"Привет, "синие". Я пишу это, чтобы попрощаться с вами. Я бы хотел рассказать, что я чувствовал во время этого приключения. Начало совершенно не было хорошим для меня. Проведя так много времени дома, мне было непросто поменять все".



"Мало-помалу дела налаживались. Все, что происходит в жизни, является уроком и помогает тебе стать лучше, и именно так я смотрю на это приключение. Я бы хотел поблагодарить клуб, который создал все условия, чтобы я почувствовал себя как дома. Я благодарю каждого сотрудника клуба", — пишет Сауль в твиттере.