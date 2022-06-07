"Челси" пообещал "полную поддержку" Тухелю

"Челси" пообещал полную поддержку своему главному тренеру Томасу Тухелю насчет трансферов.

Как сообщает The Telegraph, новый владелец "Челси" Тодд Бели рассматривает Тухеля одним из наиболее ценных активов клуба.



В ходе состоявшихся переговоров Бели пообещал Тухелю, что тот получит полномочия наподобие Юргена Клоппа из "Ливерпуля" или Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" — Томас сможет решать все футбольные вопросы, включая, конечно, трансферы.



Это означает, что Тухель получит деньги на приглашение игроков вроде Жюля Кунде из "Севильи", Маттейса Де Лигта из "Ювентуса", Йошко Гвардиола с Кристофером Нкунку из "РБ Лейпциг", Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити", Усмана Дембеле из "Барселоны". Даже возвращение Деклана Райса из "Вест Хэма" исключать нельзя.



Кроме того, Тухель сможет самостоятельно решить, нужен ли ему нападающий Ромелу Лукаку, мечтающий уйти назад в "Интер".