Харри Уинкс стал целью для Лэмпарда

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс стал трансферной целью для главного тренера "Эвертона" Фрэнка Лэмпард.

По информации The Telegraph, "Тоттенхэм" уже сообщил Уинксу, что тот волен покинуть клуб в летнее окно. Главный тренер "шпор" Антонио Конте почти не доверял Харри во второй половине сезона и не видит смысла удерживать игрока.



Правда, из-за своих финансовых проблем "Эвертон" претендует лишь на аренду Уинкса с последующим выкупом. Сразу найти около 20 миллионов фунтов на приобретение 26-летнего англичанина "ириски" не могут.



Лэмпард намерен подписать минимум одного полузащитника этим летом и также проявляет интерес к Конору Галлахеру с Билли Гилмором, которые принадлежат его бывшему клубу "Челси".