Харри Уинкс стал целью для Лэмпарда

Харри Уинкс Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс стал трансферной целью для главного тренера "Эвертона" Фрэнка Лэмпард.

По информации The Telegraph, "Тоттенхэм" уже сообщил Уинксу, что тот волен покинуть клуб в летнее окно. Главный тренер "шпор" Антонио Конте почти не доверял Харри во второй половине сезона и не видит смысла удерживать игрока.

Правда, из-за своих финансовых проблем "Эвертон" претендует лишь на аренду Уинкса с последующим выкупом. Сразу найти около 20 миллионов фунтов на приобретение 26-летнего англичанина "ириски" не могут.

Лэмпард намерен подписать минимум одного полузащитника этим летом и также проявляет интерес к Конору Галлахеру с Билли Гилмором, которые принадлежат его бывшему клубу "Челси".


Метки Тоттенхэм, Уинкс, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2022 20:00

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  1. vagifspurs 07.06.2022 21:04 # vagifspurs
    Эх Винкси, даже жалко как-то. Люблю его! Душой и сердцем за Тоттенхэм топит паренёк, но такие акулы как Хейберг и Бентанкур конечно не отдадут место в старте.

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