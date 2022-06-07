"Ливерпуль" проиграл борьбу за Тчуамени

"Ливерпуль" окончательно упустил полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, чье приобретение за 100 миллионов евро (85.3 млн. фунтов) согласовал "Реал".

Как утверждает The Guardian, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично звонил Тчуамени в надежде заманить того на "Энфилд", однако Орельен сообщил, что его интересует только "Реал".



"Ливерпуль" до последнего надеялся, что переезд Тчуамени в Мадрид сорвется, однако "Реал" все же согласовал переход 22-летнего француза стоимостью 85.3 млн. фунтов, включая гарантированную сумму в 68 млн. фунтов.



"Реал" совершил прорыв в переговорах с "Монако" в понедельник вечером. Сам Тчуамени еще до финала Лиги Чемпионов согласовал с Королевским клубом контракт до 2027 года.



Ожидается, что теперь "Ливерпуль" переключит свое внимание на альтернативные цели среди полузащитников — вроде Калвина Филлипса из "Лидса".