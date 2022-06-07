Аке не собирается уходить из "Сити"

Защитник Натан Аке дал понять, что не собирается уходить из "Манчестер Сити".

Согласно слухам, этим летом Аке является трансферной целью для главного тренера "Ньюкасла" Эдди Хау, с которым ему довелось поработать в "Борнмуте".



Однако Натан, сыграв 27 матчей за "Сити" в сезоне 2021/22, не собирается никуда уходить и жаждет застолбить за собой место в стартовом составе "горожан".



"Предыдущий сезон сложился неудачно для меня из-за травм. Я практически не учитываю тот сезон. В этом сезоне я был на 100 процентов в порядке и играл больше. Я заметил прогресс в своей игре. У меня хорошее предчувствие".



"Я начну новый сезон с намерением стать основным игроком "Сити". Я сделаю все возможное, чтобы играть еще больше", — сообщил Аке NOS.