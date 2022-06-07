"Ньюкасл" продвинулся в переговорах с Экитике

"Ньюкасл" добился существенного прогресса в переговорах с нападающим "Реймса" Уго Экитике.

За плечами у 19-летнего Экитике отличный сезон, в котором он забил 10 голов в 24 матчах французской Лиги 1.



Уго привлек внимание целого ряда больших европейских клубов, однако в данный момент "Ньюкасл" лидирует в борьбе за вундеркинда.



По информации Sky Sports, "Реймс" разрешил "Ньюкаслу" пообщаться с сами Экитике, и "сороки" значительно продвинулись в переговорах с Уго.



Ожидается, что вскоре Экитике заключит пятилетний контракт с "Ньюкаслом", который заплатит за него "Реймсу" около 30 млн. евро (25.6 млн. фунтов).