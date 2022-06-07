Томкинс и Макартур остаются в "Пэлас" на сезон 2022/23

Ветераны "Кристал Пэлас" Джеймс Томкинс и Джеймс Макартур заключили новые однолетние контракты со своим клубом.

Предыдущие контракты обоих игроков истекали в конце июня, однако главный тренер "Пэлас" Патрик Виейра решил, что оба ему еще пригодятся в новом сезоне.



33-летний защитник Томкинс выступает за "орлов" после своего перехода из "Вест Хэма" за 10 миллионов фунтов в 2016 году, за это время сыграв 124 матча.



На счету 34-летнего полузащитника Макартура 249 матчей за "Пэлас" с момента, как он был куплен у "Уигана" за 7 млн. фунтов в 2014 году.