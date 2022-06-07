Томкинс и Макартур остаются в "Пэлас" на сезон 2022/23
Ветераны "Кристал Пэлас" Джеймс Томкинс и Джеймс Макартур заключили новые однолетние контракты со своим клубом.
Предыдущие контракты обоих игроков истекали в конце июня, однако главный тренер "Пэлас" Патрик Виейра решил, что оба ему еще пригодятся в новом сезоне.
33-летний защитник Томкинс выступает за "орлов" после своего перехода из "Вест Хэма" за 10 миллионов фунтов в 2016 году, за это время сыграв 124 матча.
На счету 34-летнего полузащитника Макартура 249 матчей за "Пэлас" с момента, как он был куплен у "Уигана" за 7 млн. фунтов в 2014 году.
07.06.2022 16:00
Просмотров: 130
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Настоящие старожилы АПЛ!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий