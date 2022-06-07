"Сити" проявляет серьезный интерес к Сака
Вингер "Арсенала" Букайо Сака вызывает повышенный интерес со стороны "Манчестер Сити".
20-летний Сака был одним из лучших игроков "Арсенала" в завершившемся сезоне, забив 11 голов и отдав семь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.
Сейчас Букайо готовится вступить в свой предпоследний год по действующему контракту с "канонирами", которым, правда, принадлежит опция продления соглашения на 12 месяцев.
Как утверждает Daily Mail, "Сити" пристально наблюдает за контрактной ситуацией Сака и рассматривает Букайо в качестве своей будущей трансферной цели.
"Сити" едва ли вступит в борьбу за Сака уже этим летом, но если Букайо так и не заключит новую сделку с "Арсеналом", "горожане" будут готовы этим воспользоваться в одно из последующих трансферных окон.
Определенный интерес к Сака также проявляет "Ливерпуль", но в данный момент в приоритете у "красных" усиление других позиций.
07.06.2022 15:00
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Последние комментарии:
Годика через 3-4 отпустят...
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На замену Стерлингу норм вариант
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Определенный интерес к Сака также проявляет "Ливерпуль" и ЧЕЛСИ
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КОРОЛИ!!!
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Ливерпулю бы больше пригодился. Салах уже старый да и не понятно останется ли после некст сезона...
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