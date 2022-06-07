"Сити" проявляет серьезный интерес к Сака

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака вызывает повышенный интерес со стороны "Манчестер Сити".

20-летний Сака был одним из лучших игроков "Арсенала" в завершившемся сезоне, забив 11 голов и отдав семь результативных передач в рамках Премьер-Лиги.

Сейчас Букайо готовится вступить в свой предпоследний год по действующему контракту с "канонирами", которым, правда, принадлежит опция продления соглашения на 12 месяцев.

Как утверждает Daily Mail, "Сити" пристально наблюдает за контрактной ситуацией Сака и рассматривает Букайо в качестве своей будущей трансферной цели.

"Сити" едва ли вступит в борьбу за Сака уже этим летом, но если Букайо так и не заключит новую сделку с "Арсеналом", "горожане" будут готовы этим воспользоваться в одно из последующих трансферных окон.

Определенный интерес к Сака также проявляет "Ливерпуль", но в данный момент в приоритете у "красных" усиление других позиций.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Сака

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2022 15:00

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  1. ivan-tns 07.06.2022 16:25 # ivan-tns
    Годика через 3-4 отпустят...

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  2. suddenly 07.06.2022 16:05 # suddenly
    На замену Стерлингу норм вариант

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  3. chelsiukpro 07.06.2022 16:02 # chelsiukpro
    Определенный интерес к Сака также проявляет "Ливерпуль" и ЧЕЛСИ

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  4. true-manc 07.06.2022 15:09 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  5. redwhitegun 07.06.2022 15:08 # redwhitegun
    Ливерпулю бы больше пригодился. Салах уже старый да и не понятно останется ли после некст сезона...

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