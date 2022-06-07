Хаманн ожидает, что Мане перейдет в "Баварию"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает очень вероятным переход нападающего "красных" Садио Мане в "Баварию".

Согласно слухам, "Бавария" уже сделала одно предложение о покупке Мане, у которого остается 12 месяцев по контракту с "Ливерпулем".



Хаманн ожидает, что "Бавария" договорится по 30-летнему сенегальцу, который может заменить на "Альянц Арене" Роберта Левандовски.



"Да, насколько я слышал, он хочет перебраться в Мюнхен. Он довольно ясно дал понять, что его время в "Ливерпуле" закончилось, и он хочет перейти сюда. Теперь это зависит лишь от того, сколько "Ливерпуль" хочет выручить за него".



"Как известно, Роберт Левандовски хочет перейти в "Барселону", у него остается один год по контракту, поэтому я думаю, "Бавария" захочет согласовать обе сделки в ближайшие дни или недели. Думаю, есть очень высокая вероятность, что Мане будет играть здесь (в "Баварии") в следующем году".



"Мане — игрок мирового уровня. Немецкая лига выращивала игроков мирового уровня вроде Санчо, Дембеле, Обамеянга, Левандовски, но я думаю, это первый раз за последние 15-20 лет, когда игрок мирового уровня приезжает в Бундеслигу", — сообщил Хаманн talkSPORT.