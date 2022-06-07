Анонс матча Германия — Англия

Джордан Пикфорд и Тимо Вернер В выездном противостоянии с Германией сборная Англии постарается реабилитироваться за неудачный старт в Лиге Наций.

В минувший уикенд англичане потерпели поражение 1:0 в Будапеште от Венгрии, очень вяло отреагировав на пропущенный с пенальти гол во втором тайме.

Германия видится гораздо более серьезным раздражителем, несмотря на слегка пренебрежительное отношение англичан к Лиге Наций как к турниру.

- В июне прошлого года англичане победили Германию со счетом 2:0 в 1/8 финала Евро-2020. Однако два раза подряд обыграть немцев родоначальникам футбола не удавалось со своей победной серии из восьми встреч (1935-1966).

- Германия не забивала в обоих своих последних матчах с Англией (0:0 в ноябре 2017 и 2:0 в июне 2021). Три "сухих" поединка подряд против этого соперника у немцев еще никогда не было.

- Это всего лишь третий нетоварищеский выездной матч англичан против Германии. Двумя предыдущими были ничья 0:0 в мае 1972 и победа 1:5 в сентябре 2001.

- Германия проиграла восемь домашних матчей против англичан во всех соревнованиях — минимум на два больше, чем против какого-либо другого соперника.

- Последний раз Англии проигрывала более одного матча подряд в июле-сентябре 2018 (поражения от Хорватии, Бельгии и Испании).

- Ханси Флик выиграл свои первые четыре домашних матча во главе сборной Германии с общим счетом 19:1.

- Капитан англичан Харри Кейн забивал в обоих своих матчах против Германии (в марте 2016 и июне 2021).

В этом матче Англия будет лишена Фикайо Томори и Джеймса Джастина. Фикайо Томори возвращается в строй после травмы лодыжки. Логично увидеть некоторую ротацию после неудачного выезда в Будапешт.

Лига Наций. Группа A3
Сборная Германии — сборная Англии
Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 21:45 Онлай-трансляция


Метки анонс матча, Лига Наций, сборная Англии, сборная Германии

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 07.06.2022 14:43 # lancerlancer1
    Зеленский заявил, что Украину не позвали на переговоры по экспорту зерна Черным морем. Он затаил обиду и назвал это полным неуважением.

    Ой ти, бедолаженька

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  2. hunter022 07.06.2022 14:36 # hunter022
    Потери ВСУ могут составить 200 тысяч солдат, никто не знает куда они делись.

    Украинская армия стремительно отступает под натиском Союзных сил России. При этом потери ВСУ могут исчисляться сотнями тысяч бойцов. Так считает бывший заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти.

    "200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня. Огромное число солдат ВСУ просто выпали из поля зрения американских кураторов. Либо имела место дезинформация о мобилизации, либо они разгромлены.", - заключил Твитти.

    Ранее генерал заявлял, что для Киева может быть слишком поздно, и он потеряет намного больше, если не начнёт договариваться с Россией сейчас.

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  3. slash-lfc 07.06.2022 14:12 # slash-lfc
    Завершилось расследование по факту участия срочников в СВО.

    Прокурор Западного военного округа Артур Егиев рассказал о том, что к участию в спецоперации были привлечены около 600 солдат срочной службы. Возвращать молодых людей в Россию начали, как только факт стал достоянием общественности. Сейчас все они либо уже дома, либо заканчивают службу в родных в/ч. В марте президент России поручил найти и наказать виновных виновных в отправке срочников на Украину, в результате чего 12 офицеров лишились должностей и были привлечены к ответственности.

    РОССИЯ!!! ГОРДОСТЬ!!! ПОБЕДА!!!

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  4. narcot 07.06.2022 14:01 # narcot
    учитесь, как разводить помойки на бабло

    Мбаппе станет самым высокооплачиваемым спортсменом мира после нового контракта с «ПСЖ»

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  5. fakekafake 07.06.2022 13:53 # fakekafake
    Полторашек не покажут на их родине - ору!

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  6. true-manc 07.06.2022 13:51 # true-manc
    Премьер-Лигу не будут показывать в России

    Напомним, из-за военной агрессии России в отношении Украины

    Источник: http://fapl.ru/posts/93624/

    Михайло - русоёб

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  7. vals1702 07.06.2022 13:47 # vals1702
    опять эти говносборные

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  8. sausage 07.06.2022 13:37 # sausage
    В этом матче Англия будет лишена Фикайо Томори и Джеймса Джастина.

    Какой ужас!

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  9. virgil-van-putin 07.06.2022 13:32 # virgil-van-putin
    Слава ХОХЛОЁБАМ !!!

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  10. vanilla 07.06.2022 13:27 # vanilla
    Привет, арбузные вояки!

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  11. slavaukraine 07.06.2022 13:23 # slavaukraine
    Наркот - удивительный далбо1еб. Вроде как что-то мыслит редкими моментами, но по факту, он ничем не лучше отбитого муфк. Поменяй их местами и в целом картина не изменится.

    Тонна дерьма, что он несет на фапл, говорит о том, у чела напрочь нету своего личного мнения, двачи, х1уячи и вся эта залупа рил для дегенератов. Ладно один раз выложить, два..

    Но нет, он упорно бьется в истерике рассказывая о том, кто какую сьел собаку, кто какой унитаз украл.

    Но ведь по факту, это тоже агрессия. И не такая агрессия как у украинцев к России. А немного иная, будто бы он кайфует от происходящего. Чтоб каждый день новый кал приносить на фапл.

    Наркот братишка ты не сердись, но ты такой же конченный как и вата.

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  12. v-0987654321 07.06.2022 13:15 # v-0987654321
    ИЗ АРХИВА КГБ

    ЖИРИНОВСКИЙ ВОЗВРАЩАЛСЯ ИЗ УКРАИНЫ СБРОСИВ ДО 10 КГ

    сечёте?)

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  13. narcot 07.06.2022 13:05 # narcot
    этой помойке ничего не светит, пока у руля сосаутгейт

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  14. slavaukraine 07.06.2022 13:05 # slavaukraine
    Что-то говномет распетушился смотрю, сюда иди потомок грузинских войнов, в последствии поколениями прогнивший системой нынешней своры, бесполезное тело с сочинским загаром зебры.

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  15. v-0987654321 07.06.2022 13:04 # v-0987654321
    ИЗ АРХИВА КГБ

    МОЛОДЫЕ РЕБЯТА УКРАИНЫ ДНЯМИ НОЧАМИ МОЛИЛИСЬ ЧТО БЫ ЖИРИНОВСКИЙ ПЕРЕЕХАЛ НА УКРАИНУ

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  16. gidro-met 07.06.2022 13:01 # gidro-met
    Германия отпитрошит своих любимых сучечек островитянских ..ехехехех

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