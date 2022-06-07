Анонс матча Германия — Англия

В выездном противостоянии с Германией сборная Англии постарается реабилитироваться за неудачный старт в Лиге Наций.

В минувший уикенд англичане потерпели поражение 1:0 в Будапеште от Венгрии, очень вяло отреагировав на пропущенный с пенальти гол во втором тайме.



Германия видится гораздо более серьезным раздражителем, несмотря на слегка пренебрежительное отношение англичан к Лиге Наций как к турниру.



- В июне прошлого года англичане победили Германию со счетом 2:0 в 1/8 финала Евро-2020. Однако два раза подряд обыграть немцев родоначальникам футбола не удавалось со своей победной серии из восьми встреч (1935-1966).



- Германия не забивала в обоих своих последних матчах с Англией (0:0 в ноябре 2017 и 2:0 в июне 2021). Три "сухих" поединка подряд против этого соперника у немцев еще никогда не было.



- Это всего лишь третий нетоварищеский выездной матч англичан против Германии. Двумя предыдущими были ничья 0:0 в мае 1972 и победа 1:5 в сентябре 2001.



- Германия проиграла восемь домашних матчей против англичан во всех соревнованиях — минимум на два больше, чем против какого-либо другого соперника.



- Последний раз Англии проигрывала более одного матча подряд в июле-сентябре 2018 (поражения от Хорватии, Бельгии и Испании).



- Ханси Флик выиграл свои первые четыре домашних матча во главе сборной Германии с общим счетом 19:1.



- Капитан англичан Харри Кейн забивал в обоих своих матчах против Германии (в марте 2016 и июне 2021).



В этом матче Англия будет лишена Фикайо Томори и Джеймса Джастина. Фикайо Томори возвращается в строй после травмы лодыжки. Логично увидеть некоторую ротацию после неудачного выезда в Будапешт.



Лига Наций. Группа A3

Сборная Германии — сборная Англии

Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 21:45 Онлай-трансляция