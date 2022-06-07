Анонс матча Германия — Англия
В выездном противостоянии с Германией сборная Англии постарается реабилитироваться за неудачный старт в Лиге Наций.
В минувший уикенд англичане потерпели поражение 1:0 в Будапеште от Венгрии, очень вяло отреагировав на пропущенный с пенальти гол во втором тайме.
Германия видится гораздо более серьезным раздражителем, несмотря на слегка пренебрежительное отношение англичан к Лиге Наций как к турниру.
- В июне прошлого года англичане победили Германию со счетом 2:0 в 1/8 финала Евро-2020. Однако два раза подряд обыграть немцев родоначальникам футбола не удавалось со своей победной серии из восьми встреч (1935-1966).
- Германия не забивала в обоих своих последних матчах с Англией (0:0 в ноябре 2017 и 2:0 в июне 2021). Три "сухих" поединка подряд против этого соперника у немцев еще никогда не было.
- Это всего лишь третий нетоварищеский выездной матч англичан против Германии. Двумя предыдущими были ничья 0:0 в мае 1972 и победа 1:5 в сентябре 2001.
- Германия проиграла восемь домашних матчей против англичан во всех соревнованиях — минимум на два больше, чем против какого-либо другого соперника.
- Последний раз Англии проигрывала более одного матча подряд в июле-сентябре 2018 (поражения от Хорватии, Бельгии и Испании).
- Ханси Флик выиграл свои первые четыре домашних матча во главе сборной Германии с общим счетом 19:1.
- Капитан англичан Харри Кейн забивал в обоих своих матчах против Германии (в марте 2016 и июне 2021).
В этом матче Англия будет лишена Фикайо Томори и Джеймса Джастина. Фикайо Томори возвращается в строй после травмы лодыжки. Логично увидеть некоторую ротацию после неудачного выезда в Будапешт.
Лига Наций. Группа A3
Сборная Германии — сборная Англии
Мюнхен. Стадион "Альянц Арена". 21:45 Онлай-трансляция
07.06.2022 13:00
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Последние комментарии:
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Ой ти, бедолаженька
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Источник: http://fapl.ru/posts/93624/
Михайло - русоёб
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опять эти говносборные
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В этом матче Англия будет лишена Фикайо Томори и Джеймса Джастина.
Какой ужас!
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Слава ХОХЛОЁБАМ !!!
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Привет, арбузные вояки!
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Наркот - удивительный далбо1еб. Вроде как что-то мыслит редкими моментами, но по факту, он ничем не лучше отбитого муфк. Поменяй их местами и в целом картина не изменится.
Тонна дерьма, что он несет на фапл, говорит о том, у чела напрочь нету своего личного мнения, двачи, х1уячи и вся эта залупа рил для дегенератов. Ладно один раз выложить, два..
Но нет, он упорно бьется в истерике рассказывая о том, кто какую сьел собаку, кто какой унитаз украл.
Но ведь по факту, это тоже агрессия. И не такая агрессия как у украинцев к России. А немного иная, будто бы он кайфует от происходящего. Чтоб каждый день новый кал приносить на фапл.
Наркот братишка ты не сердись, но ты такой же конченный как и вата.
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ИЗ АРХИВА КГБ
ЖИРИНОВСКИЙ ВОЗВРАЩАЛСЯ ИЗ УКРАИНЫ СБРОСИВ ДО 10 КГ
сечёте?)
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этой помойке ничего не светит, пока у руля сосаутгейт
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Что-то говномет распетушился смотрю, сюда иди потомок грузинских войнов, в последствии поколениями прогнивший системой нынешней своры, бесполезное тело с сочинским загаром зебры.
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ИЗ АРХИВА КГБ
МОЛОДЫЕ РЕБЯТА УКРАИНЫ ДНЯМИ НОЧАМИ МОЛИЛИСЬ ЧТО БЫ ЖИРИНОВСКИЙ ПЕРЕЕХАЛ НА УКРАИНУ
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Германия отпитрошит своих любимых сучечек островитянских ..ехехехех
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