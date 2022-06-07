"Ливерпуль" близок к покупке Калвина Рэмси

Калвин Рэмси "Ливерпуль" уверен в приобретении правого защитника "Абердина" Калвина Рэмси.

18-летний Рэмси сыграл 33 матча за "Абердин" в завершившемся сезоне, забив один гол и отдав девять результативных передач. Также юниор стал вызываться в молодежную сборную Шотландии U-21.

Своей игрой Рэмси привлек внимание ряда клубов английской Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако Liverpool Echo утверждает, что "Ливерпуль" практически согласовал покупку Калвина за 4 миллиона фунтов плюс бонусы.

Выбор в пользу "Ливерпуля" сделал сам Рэмси, который жаждет поработать с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом. Окончательно сделка может быть согласована уже на этой неделе.

"Красные" рассматривают перспективного шотландца на роль дублера для Трента Александер-Арнольда, которого в сезоне 2021/22 был вынужден страховать Джо Гомес.


Метки Абердин, Ливерпуль, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2022 12:00

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  1. gidro-met 07.06.2022 13:03 # gidro-met
    ЛИверка все надеется сливки шотландские первее всех снимать на халяву.

    Новых РОбертсонов вам больше не видать, как своих чемпионств! ехехех

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  2. gerrard08 07.06.2022 12:30 # gerrard08
    Ну офк, лучшеб Ааронса, но сойдет и этот.

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  3. electric 07.06.2022 12:26 # electric
    КНЯЗЬ за 4 ляма (копейки)!!! Это вам не холланды за сотку!
    ЮНВА!!!

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