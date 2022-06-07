"Ливерпуль" близок к покупке Калвина Рэмси
"Ливерпуль" уверен в приобретении правого защитника "Абердина" Калвина Рэмси.
18-летний Рэмси сыграл 33 матча за "Абердин" в завершившемся сезоне, забив один гол и отдав девять результативных передач. Также юниор стал вызываться в молодежную сборную Шотландии U-21.
Своей игрой Рэмси привлек внимание ряда клубов английской Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", однако Liverpool Echo утверждает, что "Ливерпуль" практически согласовал покупку Калвина за 4 миллиона фунтов плюс бонусы.
Выбор в пользу "Ливерпуля" сделал сам Рэмси, который жаждет поработать с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом. Окончательно сделка может быть согласована уже на этой неделе.
"Красные" рассматривают перспективного шотландца на роль дублера для Трента Александер-Арнольда, которого в сезоне 2021/22 был вынужден страховать Джо Гомес.
07.06.2022 12:00
Просмотров: 567
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ЛИверка все надеется сливки шотландские первее всех снимать на халяву.
Новых РОбертсонов вам больше не видать, как своих чемпионств! ехехех
(ответить)
Ну офк, лучшеб Ааронса, но сойдет и этот.
(ответить)
КНЯЗЬ за 4 ляма (копейки)!!! Это вам не холланды за сотку!
ЮНВА!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий