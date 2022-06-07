Де Лигт — приоритет "Челси" по обновлению линии обороны

"Челси" определил центрального защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта в качестве своей приоритетной цели по обновлению линию обороны.

Уже попрощавшись с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном, "Челси" также рискует лишиться Сесара Аспиликуэту и Маркоса Алонсо этим летом. А Тиаго Силве в начале следующего сезона исполнится 38 лет.



Очевидно, линия обороны "синих" нуждается в значительном усилении, и одним приобретением здесь не обойтись.



К счастью, "Челси" уже обрел нового владельца в лице Тодда Бели, и санкции более не мешают трансферной активности лондонского клуба.



Как сообщает talkSPORT, ссылаясь на свои источники в Италии, в приоритете у "Челси" находится Де Лигт, который сыграл 117 матчей за три сезона в Турине и имеет контракт до 2024 года.



В данный момент 22-летний голландец, которого также сватают в "Манчестер Юнайтед", обсуждает новый контракт с "Ювентусом", однако интерес из Премьер-Лиги может внести свои поправки.