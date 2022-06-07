Премьер-Лигу не будут показывать в России
Премьер-Лига собирается расторгнуть новый телевизионный контракт по трансляциям своих матчей на территории России стоимостью 43 миллиона фунтов.
Напомним, из-за военной агрессии России в отношении Украины Премьер-Лига в марте расторгла контракт с компанией Rambler, чей стриминговый сервис Okko показывал матчи английского первенства российским зрителям.
То решение далось Премьер-Лиге довольно легко, потому что контракт с Rambler и так истекал в конце сезона. Другое дело — новое трехлетнее соглашение с телеканалом "Матч ТВ", принадлежащим структуре "Газпрома".
Однако и это соглашение, как утверждает Daily Mail, будет расторгнуто в свете того, что военным действиям в Украине не видно конца. Соответствующее решение должно быть принято на ежегодном собрании учредителей Премьер-Лиги в ближайший четверг.
Каждому клубу Премьер-Лиги это решение будет стоит в два с лишним млн. фунтов, однако английское первенство продолжает свою последовательную политику поддержки жителей Украины.
07.06.2022 09:00
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Последние комментарии:
Сетанта все прекрасно показывает и на русском языке и матчей полно ! Так что вообще пох.
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Десятки каналов показывают АПЛ, Bein, Sky, BT, Setanta, Canal+, DAZN, NBC Sports.
Россию пока от интернета не отключили же, особого смысла даже в отключении Матча от трансляций нет.
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Второсортный чемп в вечной тени Ла Лиги, не велика потеря.
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я требую что сыновья и потомки крепостного права НЕ ДОЛЖНЫ СЮДА ЗАХОДИТЬ !
САЙТ ФАПЛ РУ ЗАНИМАЕТСЯ ПИРАТСТВОМ
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домен ru пишет о военной агрессии России
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