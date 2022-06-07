Премьер-Лигу не будут показывать в России

Премьер-Лига собирается расторгнуть новый телевизионный контракт по трансляциям своих матчей на территории России стоимостью 43 миллиона фунтов.

Напомним, из-за военной агрессии России в отношении Украины Премьер-Лига в марте расторгла контракт с компанией Rambler, чей стриминговый сервис Okko показывал матчи английского первенства российским зрителям.



То решение далось Премьер-Лиге довольно легко, потому что контракт с Rambler и так истекал в конце сезона. Другое дело — новое трехлетнее соглашение с телеканалом "Матч ТВ", принадлежащим структуре "Газпрома".



Однако и это соглашение, как утверждает Daily Mail, будет расторгнуто в свете того, что военным действиям в Украине не видно конца. Соответствующее решение должно быть принято на ежегодном собрании учредителей Премьер-Лиги в ближайший четверг.



Каждому клубу Премьер-Лиги это решение будет стоит в два с лишним млн. фунтов, однако английское первенство продолжает свою последовательную политику поддержки жителей Украины.