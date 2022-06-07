Премьер-Лигу не будут показывать в России

Телекамера Премьер-Лига собирается расторгнуть новый телевизионный контракт по трансляциям своих матчей на территории России стоимостью 43 миллиона фунтов.

Напомним, из-за военной агрессии России в отношении Украины Премьер-Лига в марте расторгла контракт с компанией Rambler, чей стриминговый сервис Okko показывал матчи английского первенства российским зрителям.

То решение далось Премьер-Лиге довольно легко, потому что контракт с Rambler и так истекал в конце сезона. Другое дело — новое трехлетнее соглашение с телеканалом "Матч ТВ", принадлежащим структуре "Газпрома".

Однако и это соглашение, как утверждает Daily Mail, будет расторгнуто в свете того, что военным действиям в Украине не видно конца. Соответствующее решение должно быть принято на ежегодном собрании учредителей Премьер-Лиги в ближайший четверг.

Каждому клубу Премьер-Лиги это решение будет стоит в два с лишним млн. фунтов, однако английское первенство продолжает свою последовательную политику поддержки жителей Украины.


Метки Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 421

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Последние комментарии:




  1. darkblue 07.06.2022 09:18 # darkblue
    Сетанта все прекрасно показывает и на русском языке и матчей полно ! Так что вообще пох.

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  2. blueswin 07.06.2022 09:14 # blueswin
    Десятки каналов показывают АПЛ, Bein, Sky, BT, Setanta, Canal+, DAZN, NBC Sports.

    Россию пока от интернета не отключили же, особого смысла даже в отключении Матча от трансляций нет.

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  3. alexomck 07.06.2022 09:07 # alexomck
    Второсортный чемп в вечной тени Ла Лиги, не велика потеря.

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  4. xah 07.06.2022 09:03 # xah
    я требую что сыновья и потомки крепостного права НЕ ДОЛЖНЫ СЮДА ЗАХОДИТЬ !

    САЙТ ФАПЛ РУ ЗАНИМАЕТСЯ ПИРАТСТВОМ

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  5. chlesea88 07.06.2022 09:03 # chlesea88
    домен ru пишет о военной агрессии России

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