Рафинья отверг "Ливерпуль"

Вингер "Лидса" Рафинья отверг интерес "Ливерпуля" и предпочитает перейти в "Барселону".

Рафинью сватали в "Ливерпуль" на протяжении многих месяцев, однако эти слухи заглохли после того, как в январе "красные" приобрели Луиса Диаса из "Порту".



Сейчас над "Ливерпулем" нависла угроза лишиться Садио Мане, которого пытается переманить "Бавария", и это заставило "красных" вновь задуматься о приглашении Рафиньи.



По информации каталонского издания Sport, "Ливерпуль" даже сделал свое предложение по Рафинье, однако 25-летний бразилец отказал "красным" — как и ряду других клубов.



Рафинья мечтает только о "Барселоне" и не собирается рассматривать другие предложения.