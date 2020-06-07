Рафинья отверг "Ливерпуль"
Вингер "Лидса" Рафинья отверг интерес "Ливерпуля" и предпочитает перейти в "Барселону".
Рафинью сватали в "Ливерпуль" на протяжении многих месяцев, однако эти слухи заглохли после того, как в январе "красные" приобрели Луиса Диаса из "Порту".
Сейчас над "Ливерпулем" нависла угроза лишиться Садио Мане, которого пытается переманить "Бавария", и это заставило "красных" вновь задуматься о приглашении Рафиньи.
По информации каталонского издания Sport, "Ливерпуль" даже сделал свое предложение по Рафинье, однако 25-летний бразилец отказал "красным" — как и ряду других клубов.
Рафинья мечтает только о "Барселоне" и не собирается рассматривать другие предложения.
07.06.2022 08:00
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Чем то Зиеша напоминает, много суеты, толку не очень
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Теему Пукки не мечтает о Барселоне
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пусть валит, не велика потеря
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