Рафинья отверг "Ливерпуль"

Рафинья Вингер "Лидса" Рафинья отверг интерес "Ливерпуля" и предпочитает перейти в "Барселону".

Рафинью сватали в "Ливерпуль" на протяжении многих месяцев, однако эти слухи заглохли после того, как в январе "красные" приобрели Луиса Диаса из "Порту".

Сейчас над "Ливерпулем" нависла угроза лишиться Садио Мане, которого пытается переманить "Бавария", и это заставило "красных" вновь задуматься о приглашении Рафиньи.

По информации каталонского издания Sport, "Ливерпуль" даже сделал свое предложение по Рафинье, однако 25-летний бразилец отказал "красным" — как и ряду других клубов.

Рафинья мечтает только о "Барселоне" и не собирается рассматривать другие предложения.


Метки Барселона, Ливерпуль, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 07.06.2022 09:15 # blueswin
    Чем то Зиеша напоминает, много суеты, толку не очень

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  2. shakur 07.06.2022 08:18 # shakur
    Теему Пукки не мечтает о Барселоне

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  3. tursa 07.06.2022 08:15 # tursa
    пусть валит, не велика потеря

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