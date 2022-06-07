Дина Хендерсона не будет в "Ньюкасле"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон не перейдет в "Ньюкасл".

Достоверно известно, что "Ньюкасл" охотился за Хендерсоном еще в январе, но тогда арендная сделка сорвалась из-за того, что первый номер "сорок" Мартин Дубравка отказался переходить в противоположном направлении.



Ожидалось, что после окончания сезона "Ньюкасл" вернется за Хендерсоном. Некоторые издания даже утверждали, что Дин уже договорился с "сороками" и теперь ждет, когда два клуба достигнут компромисса.



Однако The Telegraph уверяет, что Хендерсона не будет на "Сент-Джеймс Парк". "Ньюкасл" не возобновлял интерес к Дину, и приглашение голкипера не входит в число приоритетных задач "сорок" на летнее окно.



Издание также сообщает, что "Ньюкасл" потерял интерес к Муссе Диаби после того, как "Байер" попросил за своего вингера 60 миллионов фунтов.