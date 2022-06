Светская хроника за вторник

Мохамед Салах передумал подписывать новый контракт с "Ливерпулем" из-за "Барселоны". "Арсеналу" не удалось купить Джанлуку Скамакку. Эшли Коул купил собаку за 20 тысяч фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Более 10 клубов хотят подписать вингера Гарета Бэйла свободным агентом. (Daily Mail)



Нападающий Мохамед Салах сообщил близким друзьям, что был готов подписать новый контракт с "Ливерпулем", прежде чем его поманила "Барселона" следующим летом. (Daily Mirror)



"Барселона" открыта к продаже полузащитника Френки Де Йонга в "Манчестер Юнайтед", но "красные дьяволы" не спешат выдвигать свое предложение. (Sport)



"Юнайтед" и "Бавария" хотят правого защитника "Интера" Дензела Думфриса. (Calciomercato)



"Ювентус" продвигается в переговорах с Полем Погба, но "Реал" из борьбы за покидающего "Юнайтед" полузащитника уже выбыл. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" готов отпустить вингера Стивена Бергвейна, которого хотят "Аякс" и "Эвертон", за 25.6 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



Стартовое предложение "Арсенала" о покупке нападающего Джанлуки Скамакки в 35 млн. фунтов было отклонено. (Gazzetta dello Sport)



"Реал" решил поспорить с "Арсеналом" за нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса. (The Sun)



Новый спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт сделал своим приоритетом приглашение вингера, проявляя интерес к Муссе Диаби из "Байера" и Исмаиле Сарру из "Уотфорда". (Sky Sports)



"Кристал Пэлас" решил не отпускать ветеранов Джеймса Томкинса и Джеймса Макартура. (The Sun)



Полузащитник "Монако" Софиан Диоп интересен "Лестеру". (The Sun)



Другое



Преступника, который незаконно предоставлял доступ к трансляциям матчей Премьер-Лиги в Британии, приговорили к штрафу в 1 млн. фунтов. (The Guardian)



Новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг завел твиттер. (Manchester Evening News)



Экс-защитник сборной Англии Эшли Коул потратил 20 тыс. фунтов на сторожевую собаку. (The Sun)



Экс-полузащитника сборной Англии Джермейна Дженаса собираются лишить водительских прав за использование телефона за рулем. (The Sun)