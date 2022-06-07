Светская хроника за вторник

Светская хроника Мохамед Салах передумал подписывать новый контракт с "Ливерпулем" из-за "Барселоны". "Арсеналу" не удалось купить Джанлуку Скамакку. Эшли Коул купил собаку за 20 тысяч фунтов. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Более 10 клубов хотят подписать вингера Гарета Бэйла свободным агентом. (Daily Mail)

Нападающий Мохамед Салах сообщил близким друзьям, что был готов подписать новый контракт с "Ливерпулем", прежде чем его поманила "Барселона" следующим летом. (Daily Mirror)

"Барселона" открыта к продаже полузащитника Френки Де Йонга в "Манчестер Юнайтед", но "красные дьяволы" не спешат выдвигать свое предложение. (Sport)

"Юнайтед" и "Бавария" хотят правого защитника "Интера" Дензела Думфриса. (Calciomercato)

"Ювентус" продвигается в переговорах с Полем Погба, но "Реал" из борьбы за покидающего "Юнайтед" полузащитника уже выбыл. (Fabrizio Romano)

"Тоттенхэм" готов отпустить вингера Стивена Бергвейна, которого хотят "Аякс" и "Эвертон", за 25.6 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)

Стартовое предложение "Арсенала" о покупке нападающего Джанлуки Скамакки в 35 млн. фунтов было отклонено. (Gazzetta dello Sport)

"Реал" решил поспорить с "Арсеналом" за нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса. (The Sun)

Новый спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт сделал своим приоритетом приглашение вингера, проявляя интерес к Муссе Диаби из "Байера" и Исмаиле Сарру из "Уотфорда". (Sky Sports)

"Кристал Пэлас" решил не отпускать ветеранов Джеймса Томкинса и Джеймса Макартура. (The Sun)

Полузащитник "Монако" Софиан Диоп интересен "Лестеру". (The Sun)

Другое

Преступника, который незаконно предоставлял доступ к трансляциям матчей Премьер-Лиги в Британии, приговорили к штрафу в 1 млн. фунтов. (The Guardian)

Новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг завел твиттер. (Manchester Evening News)

Экс-защитник сборной Англии Эшли Коул потратил 20 тыс. фунтов на сторожевую собаку. (The Sun)

Экс-полузащитника сборной Англии Джермейна Дженаса собираются лишить водительских прав за использование телефона за рулем. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 07.06.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 07.06.2022 07:02 # shakur
    https://www.newsnow.co.uk/h/Sport/Football/Premier+League/Liverpool

    (ответить)

  2. chelsea88 07.06.2022 07:00 # chelsea88
    Стартовое предложение "Арсенала" о покупке нападающего Джанлуки Скамакки в 35 млн. фунтов было отклонено. (Gazzetta dello Sport)
    Источник: http://fapl.ru/posts/93621/

    Докатились в рот вые6аные гомогуннеры. Даже какие-то нонеймы уже посылают их нахуй.

    (ответить)

  3. bangladesh 07.06.2022 06:57 # bangladesh
    Слухи тухляк, ничего интересного…

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  4. bmw-e34 07.06.2022 06:32 # bmw-e34
    Привет питомцы. Принес вам завтрак.

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