Холанд — самый дорогой игрок в Премьер-Лиге

Эрлинг Холанд Новичок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был назван самым дорогим игроком в Премьер-Лиге.

Согласно исследованию CIES Football Observatory, переходящий из дортмундской "Боруссии" в "Сити" Холанд был оценен в 152.6 млн. евро (130.3 млн. фунтов). При этом "горожане" заплатят за норвежского бомбардира только 51 млн. фунтов.

Однако в мире нашлись два игрока дороже Холанда. Речь о нападающих Килиане Мбаппе из ПСЖ и Винисиусе из "Реала". Их оценили в 175.5 и 158.2 млн. фунтов, соответственно.

В топ-10 самых дорогих игроков также вошли Фил Фоден с Рубеном Диашем из "Манчестер Сити" и Луис Диас из "Ливерпуля". Самым же дорогим англичанином оказался 18-летний Джуд Беллингем из дортмундкой "Боруссии".

Самые дорогие игроки по версии CIES

Самые дорогие игроки по версии CIES


Метки Манчестер Сити, рейтинги, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 07.06.2022 00:05

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  1. dexter 07.06.2022 00:48 # dexter
    CIES - параша типа дейли фейла.

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  2. true-manc 07.06.2022 00:36 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. ataman 07.06.2022 00:10 # ataman
    представьте если бы они забрали Кейна в прошлом году, куда бы перешел Холланд?

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  4. thegodfather 07.06.2022 00:07 # thegodfather
    топовый трансфер, че и говорить

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