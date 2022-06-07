Холанд — самый дорогой игрок в Премьер-Лиге
Новичок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был назван самым дорогим игроком в Премьер-Лиге.
Согласно исследованию CIES Football Observatory, переходящий из дортмундской "Боруссии" в "Сити" Холанд был оценен в 152.6 млн. евро (130.3 млн. фунтов). При этом "горожане" заплатят за норвежского бомбардира только 51 млн. фунтов.
Однако в мире нашлись два игрока дороже Холанда. Речь о нападающих Килиане Мбаппе из ПСЖ и Винисиусе из "Реала". Их оценили в 175.5 и 158.2 млн. фунтов, соответственно.
В топ-10 самых дорогих игроков также вошли Фил Фоден с Рубеном Диашем из "Манчестер Сити" и Луис Диас из "Ливерпуля". Самым же дорогим англичанином оказался 18-летний Джуд Беллингем из дортмундкой "Боруссии".
07.06.2022 00:05
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Последние комментарии:
CIES - параша типа дейли фейла.
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КОРОЛЬ!!!
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представьте если бы они забрали Кейна в прошлом году, куда бы перешел Холланд?
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топовый трансфер, че и говорить
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