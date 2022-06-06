"Бавария" вернется с улучшенным предложением по Мане
В самое ближайшее время "Бавария" должна вернуться с улучшенным предложением о покупке нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.
По информации The Times, "Ливерпуль" отклонил стартовое предложение "Баварии" по Мане в размере 25 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.
А немецкое издание Sport1 утверждает, что чемпионы Бундеслиги уже готовят второе предложение. Речь идет о фиксированной сумме в 30 млн. фунтов и бонусах на 4.2 млн. фунтов.
Несмотря на отказ со стороны "красных", все стороны, включая самого Мане, ожидают, что компромисс будет достигнут, и в ближайшее время 30-летний сенегалец отправится в Мюнхен.
06.06.2022 23:00
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Именно то прайс который, который я и хотел видеть.
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