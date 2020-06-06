Клопп: "Мы просто не могли позволить себе потерять Милнера"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему его клуб заключил новый контракт с полузащитником Джеймсом Милнером.

Ранее в понедельник "Ливерпуль" объявил о продлении сотрудничества с 36-летним Милнером до июня 2023.



Несмотря на важную роль Милнера в коллективе, Клопп прежде всего ценит Джеймса как игрока и ждет пользы от ветерана на футбольном поле.



"Я доволен новостями. Это важно для нас — всех нас".



"Люди часто говорят о лидерских качествах Джеймса и его влиянии в раздевалке. Это, конечно, корректно и справедливо, но никто не должен забывать о качестве его игры на поле. Он продолжает играть на таком уровне, что мы просто не могли позволить себе потерять его".



"Его профессионализм является эталоном для любого атлета, и поэтому он задает тон для этой команды благодаря своему мастерству и настрою".



"Мы провели самый длинный сезон, что только возможен, а Милли становился все сильнее, все лучше и все влиятельнее с его течением".



"Как и обычно, переговоры насчет продления его контракта были сосредоточены на следующем: какого рода вклад мы видим от него как от игрока?"



"Мой ответ ему был таким, каким я поделюсь с болельщиками: мы не ограничиваем его вклад. Мы просто хотим, чтобы он делал это снова, потому что это невозможно заменить. Он все еще способен приносить пользу, и мы нуждаемся в этом".



"Поэтому я благодарен, что он ответил на звонок и согласился посвятить нам еще один год своей выдающейся карьеры. Это еще не все", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".