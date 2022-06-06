Гюндоган: "Преклоним колено вместе с англичанами"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подтвердил, что сборная Германии преклонит колено в матче Лиги Наций против Англии во вторник вечером.

В минувшую субботу игроки английской сборной были освистаны в Будапеште местными болельщиками за то, что преклонили колено перед началом матча против Венгрии.



Во вторник англичанам предстоит сыграть в Мюнхене, и на сей раз соперник поддержит благую инициативу родоначальников футбола.



"Ну, завтра мы преклоним колено вместе с англичанами, потому что мы хотим поддержать всю эту инициативу. Мы делали это на Евро в прошлом году и завтра сделаем снова".



"Я привык к этому в английской лиге, где мы это делаем почти в каждом матче, поэтому для меня в этом нет ничего нового. Мы обсуждали это внутри команды, и мы решили поддержать соперника", — цитирует Гюндогана Daily Mail.