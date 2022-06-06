Гюндоган: "Преклоним колено вместе с англичанами"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подтвердил, что сборная Германии преклонит колено в матче Лиги Наций против Англии во вторник вечером.
В минувшую субботу игроки английской сборной были освистаны в Будапеште местными болельщиками за то, что преклонили колено перед началом матча против Венгрии.
Во вторник англичанам предстоит сыграть в Мюнхене, и на сей раз соперник поддержит благую инициативу родоначальников футбола.
"Ну, завтра мы преклоним колено вместе с англичанами, потому что мы хотим поддержать всю эту инициативу. Мы делали это на Евро в прошлом году и завтра сделаем снова".
"Я привык к этому в английской лиге, где мы это делаем почти в каждом матче, поэтому для меня в этом нет ничего нового. Мы обсуждали это внутри команды, и мы решили поддержать соперника", — цитирует Гюндогана Daily Mail.
06.06.2022 21:00
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Дебилы бл. Перед кем они колено преклоняют?
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КОРОЛЬ!!!
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Вставайте на два!и в позу
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