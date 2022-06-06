Гюндоган: "Преклоним колено вместе с англичанами"

Илкай Гюндоган Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подтвердил, что сборная Германии преклонит колено в матче Лиги Наций против Англии во вторник вечером.

В минувшую субботу игроки английской сборной были освистаны в Будапеште местными болельщиками за то, что преклонили колено перед началом матча против Венгрии.

Во вторник англичанам предстоит сыграть в Мюнхене, и на сей раз соперник поддержит благую инициативу родоначальников футбола.

"Ну, завтра мы преклоним колено вместе с англичанами, потому что мы хотим поддержать всю эту инициативу. Мы делали это на Евро в прошлом году и завтра сделаем снова".

"Я привык к этому в английской лиге, где мы это делаем почти в каждом матче, поэтому для меня в этом нет ничего нового. Мы обсуждали это внутри команды, и мы решили поддержать соперника", — цитирует Гюндогана Daily Mail.


Метки Гюндоган, Лига Наций, Манчестер Сити, сборная Англии, сборная Германии

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 06.06.2022 22:09 # sausage
    Дебилы бл. Перед кем они колено преклоняют?

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  2. true-manc 06.06.2022 21:32 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. liverbro 06.06.2022 21:31 # liverbro
    Вставайте на два!и в позу

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