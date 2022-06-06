Голкипер Кувин Келлехер не уверен, что останется в "Ливерпуле" на следующий сезон.

В сезоне 2021/22 Келлехер страховал первого номера "Ливерпуля" Алиссона, приняв участие в восьми матчах во всех соревнованиях, включая победу над "Челси" в финале Кубка Лиги в феврале.



Кувин только в прошлом году заключил новый долгосрочный контракт с "красными", однако желание играть регулярно может подтолкнуть 23-летнего голкипера сборной Ирландии к смене клуба.



"Я пока что не уверен в том, что произойдет. Я все еще завершаю сезон, а затем мы поговорим. Тогда и станет видно", — цитирует Келлехера BBC.