Келлехер не уверен, что останется в "Ливерпуле"
Голкипер Кувин Келлехер не уверен, что останется в "Ливерпуле" на следующий сезон.
В сезоне 2021/22 Келлехер страховал первого номера "Ливерпуля" Алиссона, приняв участие в восьми матчах во всех соревнованиях, включая победу над "Челси" в финале Кубка Лиги в феврале.
Кувин только в прошлом году заключил новый долгосрочный контракт с "красными", однако желание играть регулярно может подтолкнуть 23-летнего голкипера сборной Ирландии к смене клуба.
"Я пока что не уверен в том, что произойдет. Я все еще завершаю сезон, а затем мы поговорим. Тогда и станет видно", — цитирует Келлехера BBC.
06.06.2022 20:00
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Ебанутое руководство. Давно бы отдали в двухгодичную аренду с возможностью как отзыва, так и продления на сезон.
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