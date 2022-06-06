Келлехер не уверен, что останется в "Ливерпуле"

Кувин Келлехер Голкипер Кувин Келлехер не уверен, что останется в "Ливерпуле" на следующий сезон.

В сезоне 2021/22 Келлехер страховал первого номера "Ливерпуля" Алиссона, приняв участие в восьми матчах во всех соревнованиях, включая победу над "Челси" в финале Кубка Лиги в феврале.

Кувин только в прошлом году заключил новый долгосрочный контракт с "красными", однако желание играть регулярно может подтолкнуть 23-летнего голкипера сборной Ирландии к смене клуба.

"Я пока что не уверен в том, что произойдет. Я все еще завершаю сезон, а затем мы поговорим. Тогда и станет видно", — цитирует Келлехера BBC.


Метки Келлехер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2022 20:00

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  1. dexter 06.06.2022 20:25 # dexter
    Ебанутое руководство. Давно бы отдали в двухгодичную аренду с возможностью как отзыва, так и продления на сезон.

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