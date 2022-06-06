"Арсенал" и "Вест Хэм" проявили интерес к Зинченко

Александр Зинченко "Арсенал" и "Вест Хэм" проявили интерес к защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Сыграв свой последний матч сезона за "Сити", Зинченко поставил на паузу все переговоры о своем будущем. Александр был сосредоточен на стыковых матчах своей сборной с Уэльсом за выход на ЧМ-2022 в Катаре.

К сожалению для украинцев, Уэльс оказался, но теперь 25-летний Зинченко может определиться с клубом на следующий сезон. "Сити" на пути у Александра стоять не будет.

По информации Evening Standard, и "Арсенал", и "Вест Хэм" привлекает то, что Зинченко способен сыграть не только левого защитника, но и полузащитника.

При этом "канониры" манят Зинченко возможностью играть регулярно и готовы использовать его преимущественно в центре поля, а "молотобойцы" видят в Александре конкурента для Аарона Крессуэлла слева в обороне, планируя отпустить Артура Масуаку в случае покупки украинца.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Зинченко, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 656

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  1. dexter 06.06.2022 20:27 # dexter
    Доминатор не возьмет Хныченко.

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  2. sufferwell 06.06.2022 20:13 # sufferwell
    Игрок уровня ВХЮ. Ротации ВХЮ.

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  3. mancunia-planet 06.06.2022 19:49 # mancunia-planet
    Так или иначе молодец, это успех.

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  4. chelsea88 06.06.2022 19:28 # chelsea88
    Никчёмный гейклуб аснл как и пологалось собирают объедки с барского стола.

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  5. pakhrudinov 06.06.2022 19:23 # pakhrudinov
    Только не в Арсенал!!

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  6. johnny1905 06.06.2022 19:02 # johnny1905
    Этому нытику в арсенале самое место. потом еще флаг лгбт будет носить на перевес с хохляцким

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