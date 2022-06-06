"Арсенал" и "Вест Хэм" проявили интерес к Зинченко

"Арсенал" и "Вест Хэм" проявили интерес к защитнику "Манчестер Сити" Александру Зинченко.

Сыграв свой последний матч сезона за "Сити", Зинченко поставил на паузу все переговоры о своем будущем. Александр был сосредоточен на стыковых матчах своей сборной с Уэльсом за выход на ЧМ-2022 в Катаре.



К сожалению для украинцев, Уэльс оказался, но теперь 25-летний Зинченко может определиться с клубом на следующий сезон. "Сити" на пути у Александра стоять не будет.



По информации Evening Standard, и "Арсенал", и "Вест Хэм" привлекает то, что Зинченко способен сыграть не только левого защитника, но и полузащитника.



При этом "канониры" манят Зинченко возможностью играть регулярно и готовы использовать его преимущественно в центре поля, а "молотобойцы" видят в Александре конкурента для Аарона Крессуэлла слева в обороне, планируя отпустить Артура Масуаку в случае покупки украинца.