Милнер заключил новый однолетний контракт с "Ливерпулем"

"Ливерпуль" объявил о подписании нового однолетнего контракта с полузащитником Джеймсом Милнером.

Семь лет назад Милнер прибыл на "Энфилд" свободным агентом из "Манчестер Сити" и с тех пор играет важную роль на футбольном поле и за его пределами.



Джеймс провел 289 матчей за "Ливерпуль", вместе с "красными" завоевав шесть больших трофеев, включая Кубок Англии и Кубок Лиги в завершившемся сезоне.



BBC подтверждает информацию о том, что новый контракт 36-летнего англичанина предусматривает значительное понижение зарплаты.



"Я очень рад остаться еще на сезон. Я никогда не воспринимал выступление за этот клуб как само собой разумеющееся и никогда не буду".



"Прежде всего я чувствую — и это крайне важное ощущение, — что я все еще могу быть полезным команде. Босс дал ясно понять об этом, и это был важный фактор в продлении мной контракта", — сообщил Милнер.