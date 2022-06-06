Милнер заключил новый однолетний контракт с "Ливерпулем"

Джеймс Милнер "Ливерпуль" объявил о подписании нового однолетнего контракта с полузащитником Джеймсом Милнером.

Семь лет назад Милнер прибыл на "Энфилд" свободным агентом из "Манчестер Сити" и с тех пор играет важную роль на футбольном поле и за его пределами.

Джеймс провел 289 матчей за "Ливерпуль", вместе с "красными" завоевав шесть больших трофеев, включая Кубок Англии и Кубок Лиги в завершившемся сезоне.

BBC подтверждает информацию о том, что новый контракт 36-летнего англичанина предусматривает значительное понижение зарплаты.

"Я очень рад остаться еще на сезон. Я никогда не воспринимал выступление за этот клуб как само собой разумеющееся и никогда не буду".

"Прежде всего я чувствую — и это крайне важное ощущение, — что я все еще могу быть полезным команде. Босс дал ясно понять об этом, и это был важный фактор в продлении мной контракта", — сообщил Милнер.


Метки контракты, Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2022 17:00

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  1. dexter 06.06.2022 17:03 # dexter
    Последний сезон в красной футболке. Не тянет уже АПЛ, но все равно лучше АОЧа.

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