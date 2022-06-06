Бэйл не вернется в "Тоттенхэм"
Вингер Гарет Бэйл не перейдет в "Тоттенхэм" в третий раз за карьеру.
Накануне Бэйл помог сборной Уэльса опередить Украину в борьбе за путевку на Чемпионат Мира 2022 года в Катаре.
Валлийцы пробились на мировое первенство впервые с 1958 года, и Гарет, покидающий "Реал" свободным агентом, теперь вынужден отложить планы по завершению игровой карьеры.
Теперь Бэйлу нужен клуб, который обеспечит его игровой практикой до ЧМ-2022, однако The Telegraph исключает третье пришествие Гарета в "Тоттенхэм".
Ранее в своей карьере Бэйл отыграл шесть лет за "шпор", после чего вернулся в Северный Лондон на сезон 2020/21 на правах аренды, забив 16 голов.
На сей раз 32-летний валлиец не значится среди трансферных целей главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте и его спортивного директора Фабио Паратичи.
Среди клубов, которые могут приютить Бэйла, называются "Кардифф" из Чемпионшипа и "Ди Си Юнайтед" из МЛС.
06.06.2022 16:00
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Последние комментарии:
этот гольфист "с больной спиной" никому не нужен
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Бэйл вернется в ТОттенхэм агентом либо помощником тренера, либо тренером по физподготовке, либо официальным лицом клуба.
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