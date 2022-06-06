Оуэн сравнил Райса с Джеррардом

Деклан Райс Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн сравнил полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса с легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом.

23-летний Райс блестяще провел сезон 2021/22 и своей игрой привлек внимание клубов вроде "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

Оуэн понимает, почему гранды мечтают о Райсе, ведь Деклан к своим умениям опорника добавил способность диктовать игру, став "игроком без слабых мест".

"Центральный полузащитник — это одна из ролей, требующих наибольшей дисциплины. Мне довелось поиграть вместе со Стивеном Джеррардом, когда тот был в самом расцвете сил. Вообще-то, он был слишком хорош, чтобы оставаться на своем месте и сохранять дисциплину. Когда он подключался вперед, это захватывало дух. Он был практически лучше, чем эта роль центрального полузащитника".

"Деклан своими повадками напоминает Стивена Джеррада — тоже большой, мощный игрок с блестящим пасом. Он уже не просто центральный полузащитник. Он такой хороший разрушитель, а теперь он научился вскрывать игру, став игроком без слабых мест", — сообщил Оуэн Channel 4.


Метки Вест Хэм, Джеррард, Оуэн, Райс

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. blondin-fcmu 06.06.2022 15:32 # blondin-fcmu
    Оуэн сравнил Райса с Джеррардом - для этого он просил интимные фотки

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  2. felix-the-cat 06.06.2022 15:17 # felix-the-cat
    такой же днарь как жерород

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