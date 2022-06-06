Оуэн сравнил Райса с Джеррардом

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн сравнил полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса с легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом.

23-летний Райс блестяще провел сезон 2021/22 и своей игрой привлек внимание клубов вроде "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



Оуэн понимает, почему гранды мечтают о Райсе, ведь Деклан к своим умениям опорника добавил способность диктовать игру, став "игроком без слабых мест".



"Центральный полузащитник — это одна из ролей, требующих наибольшей дисциплины. Мне довелось поиграть вместе со Стивеном Джеррардом, когда тот был в самом расцвете сил. Вообще-то, он был слишком хорош, чтобы оставаться на своем месте и сохранять дисциплину. Когда он подключался вперед, это захватывало дух. Он был практически лучше, чем эта роль центрального полузащитника".



"Деклан своими повадками напоминает Стивена Джеррада — тоже большой, мощный игрок с блестящим пасом. Он уже не просто центральный полузащитник. Он такой хороший разрушитель, а теперь он научился вскрывать игру, став игроком без слабых мест", — сообщил Оуэн Channel 4.