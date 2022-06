Светская хроника за понедельник

Представитель Ромелу Лукаку проводит встречу с "Интером". "Ливерпуль" договаривается с Сержем Гнабри. "Арсенал" отказал Эктору Беллерину в расторжении контракта. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Юрист нападающего "Челси" Ромелу Лукаку проведет встречу с "Интером" во вторник. (Sky Sports)



"Интер" помышляет об аренде полузащитника "Челси" Рубена Лофтус-Чика на следующий сезон. (Gazzetta dello Sport)



"Ливерпуль" обсуждает условия личного контракта с вингером "Баварии" Сержем Гнабри. (Anfield Central)



Скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса более 15 раз в этом сезоне. (Daily Express)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба все еще ожидает финальных предложений от "Реала" и ПСЖ и не спешит соглашаться на возвращение в "Ювентус". (The Telegraph)



Подписав Неманью Матича из "Юнайтед", "Рома" завершит интерес к полузащитнику "Астон Виллы" Дугласу Луису. (Birmingham Mail)



"Арсенал" отказывается расторгнуть контракт с защитником Эктором Беллерином. (Estadio Deportivo)



"Тоттенхэм" и "Челси" сражаются за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" готовится выдвинуть предложение о покупке правого защитника "Мидлсбро" Джеда Спенса. (Daily Express)



"Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Астон Вилла" заинтересованы в вингере "Атлетико" Яннике Карраско. (Fichajes)



Полузащитник "Вест Хэма" Томаш Соучек был предложен "Тоттенхэму". (Football Insider)



"Ньюкасл" сделал Ренана Лоди из "Атлетико" своей целью номер один по усилению левого фланга обороны. (GiveMeSport)



Полузащитник "Брайтона" Ив Биссума может заменить Орельена Тчуамени в "Монако". (talkSPORT)



Новички Премьер-Лиги "Фулхэм", "Борнмут" и "Ноттингем Форест" интересуются рожденным в Англии полузащитником сборной Венгрии Каллумом Стайлсом. (Daily Mirror)



Другое



Жозе Моуриньо близок к назначению главным тренером ПСЖ вместо Маурисио Почеттино. (Daily Mail)



Бывший наставник "Норвича" Даниэль Фарке заключил трехлетний контракт с менхенгладбахской "Боруссией". (Daily Mail)



Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен признался, что Андрей Шевченко пытался привлечь его к выступлениям за сборную Украины. (The Athletic)



Нападающие Ришарлисон из "Эвертона" и Винисиус из "Реала" подрались на тренировке сборной Бразилии. (Daily Star)



Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Юнайтед" Майкл Оуэн просил звезду реалити-шоу прислать ему обнаженные фото. (The Sun)