Тилеманс: "Я пока не принял свое решение"

Полузащитник Юри Тилеманс заявил, что пока не принял решение насчет своего будущего, но все еще может остаться в "Лестере".

25-летний Тилеманс, у которого остается 12 месяцев по контракту с "Лестером", считается одной из ключевых трансферных целей "Арсенала".



Автора победного гола в финале Кубка Англии прошлого года сватают и в другие клубы, однако Юри не спешит паковать чемоданы.



"Я стараюсь об этом много не думать и быть сосредоточенным на своей игре — получается неплохо. Однако количество разговоров о моем будущем изумляет. Каждый день называется очередной клуб".



"Такое впечатление, что мой контракт уже истек, тогда как на самом деле у меня остается еще один год. Мне хорошо здесь, мне нравится здесь жить, мои дети ходят здесь в школу. Я счастлив на поле и за его пределами. Кроме того, у "Лестера" есть амбиции".



"Я очень спокоен насчет своего будущего. Мой контракт истекает в 2023 году, и это не так, что я хочу уйти любой ценой. Я пока не принял свое решение. Если мне суждено остаться еще на год, я с радостью сделаю это. Клуб замечательно со мной обращается. Они остаются профессионалами, как и я. Это не изменится".



"Между клубом и моими советниками будут переговоры. Это не так, что я игнорирую клуб. Я изучу свои варианты летом и приму решение. Моя семья — самое важное для меня. Я не собираюсь куда-нибудь, где моя семья не будет счастлива. Будучи отцом двоих детей, ты должен думать и об этом", — цитирует Тилеманса Football.London.