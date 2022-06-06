"Реал" и "Атлетико" могут побороться за Жезуса

"Реал" и "Атлетико" могут вступить в борьбу за нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса.

Согласно слухам, "Арсенал" значительно продвинулся в переговорах по Жезусу и надеется подписать игрока сборной Бразилии, несмотря на непопадание в Лигу Чемпионов.



Однако "канониры" — не единственный претендент на Жезуса, о чем говорил и агент Габриэля. По информации Cadena Ser, услуги 25-летнего нападающего были предложены и "Реалу" с "Атлетико".



Двум испанским грандам также было сказано, что Жезус ожидает получить контракт с зарплатой в 5 миллионов евро (4.3 млн. фунтов) в год "чистыми".



В отличие от "Реала" с "Атлетико" и даже "Тоттенхэма", которому тоже приписывают интерес к Жезусу, "Арсенал" не может предложить Габриэлю возможность выступить в Лиге Чемпионов.