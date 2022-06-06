"Ливерпуль" готов побороться с "Сити" за Филлипса

Калвин Филлипс "Ливерпуль" готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.

Филлипс считается целью номер один главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы на роль преемника для Фернандиньо, который уходит после девяти сезонов в клубе.

Однако Daily Mirror утверждает, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп тоже хочет заполучить Калвина, на которого "красные" переключились, проиграв борьбу "Реалу" за Орельена Тчуамени из "Монако".

Избежавший вылета из Премьер-Лиги "Лидс" хочет сохранить Филлипса, да и сам Калвин неоднократно говорил о своей преданности родному клубу, однако возможность регулярно сражаться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов может оказаться чересчур заманчивой, чтобы 26-летний англичанин отверг "Сити" или "Ливерпуль".

Ожидается, что окончательное решение будет за самим Филлипсом. Если Калвин решит уйти, то "Лидс" сможет на нем заработать около 60 миллионов фунтов.


Метки Ливерпуль, Лидс, Филлипс

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2022 11:00

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  1. vals1702 06.06.2022 11:52 # vals1702
    голубая помойка и здесь всунулась

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  2. shakur 06.06.2022 11:35 # shakur
    Слишком много из-за травм пропускает

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  3. true-manc 06.06.2022 11:09 # true-manc
    пахахахахахахаха
    Всегда, когда лузерпук пытается бороться в чем-то с КОРОЛЯМИ, это заканчивается страпоном для колбасных прошмандовок) Вот же тупая необучаемая скузня)))

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