"Ливерпуль" готов побороться с "Сити" за Филлипса

"Ливерпуль" готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.

Филлипс считается целью номер один главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы на роль преемника для Фернандиньо, который уходит после девяти сезонов в клубе.



Однако Daily Mirror утверждает, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп тоже хочет заполучить Калвина, на которого "красные" переключились, проиграв борьбу "Реалу" за Орельена Тчуамени из "Монако".



Избежавший вылета из Премьер-Лиги "Лидс" хочет сохранить Филлипса, да и сам Калвин неоднократно говорил о своей преданности родному клубу, однако возможность регулярно сражаться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов может оказаться чересчур заманчивой, чтобы 26-летний англичанин отверг "Сити" или "Ливерпуль".



Ожидается, что окончательное решение будет за самим Филлипсом. Если Калвин решит уйти, то "Лидс" сможет на нем заработать около 60 миллионов фунтов.