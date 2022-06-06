"Ливерпуль" готов побороться с "Сити" за Филлипса
"Ливерпуль" готов составить конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за полузащитника "Лидса" Калвина Филлипса.
Филлипс считается целью номер один главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы на роль преемника для Фернандиньо, который уходит после девяти сезонов в клубе.
Однако Daily Mirror утверждает, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп тоже хочет заполучить Калвина, на которого "красные" переключились, проиграв борьбу "Реалу" за Орельена Тчуамени из "Монако".
Избежавший вылета из Премьер-Лиги "Лидс" хочет сохранить Филлипса, да и сам Калвин неоднократно говорил о своей преданности родному клубу, однако возможность регулярно сражаться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов может оказаться чересчур заманчивой, чтобы 26-летний англичанин отверг "Сити" или "Ливерпуль".
Ожидается, что окончательное решение будет за самим Филлипсом. Если Калвин решит уйти, то "Лидс" сможет на нем заработать около 60 миллионов фунтов.
06.06.2022 11:00
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Последние комментарии:
голубая помойка и здесь всунулась
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Слишком много из-за травм пропускает
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пахахахахахахаха
Всегда, когда лузерпук пытается бороться в чем-то с КОРОЛЯМИ, это заканчивается страпоном для колбасных прошмандовок) Вот же тупая необучаемая скузня)))
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