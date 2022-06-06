МЮ почти договорился с "Барселоной" по Де Йонгу

"Манчестер Юнайтед" близок к договоренности с "Барселоной" насчет приобретения полузащитника Френки Де Йонга.

Де Йонг является одной из приоритетных трансферных целей нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, с которым Френки довелось поработать в "Аяксе".



Установив контакт еще до окончания сезона, сейчас "Юнайтед" и "Барселона" почти договорились о компенсации за Де Йонга в размере 80 миллионов евро (69 млн. фунтов), сообщает Sport.



Есть высокие шансы, что Де Йонг уже сыграл свой последний матч за "Барселону", однако последнее слово за самим Френки, и "Юнайтед" еще предстоит приложить определенные усилия, чтобы уговорить 25-летнего голландца.



"Красные дьяволы" рассчитывают получить окончательный ответ от Де Йонга в ближайшие дни. Деньги — не проблема, и вопрос больше в том, насколько проект Тен Хага привлекателен для Френки со спортивной точки зрения.