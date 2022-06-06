МЮ почти договорился с "Барселоной" по Де Йонгу
"Манчестер Юнайтед" близок к договоренности с "Барселоной" насчет приобретения полузащитника Френки Де Йонга.
Де Йонг является одной из приоритетных трансферных целей нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, с которым Френки довелось поработать в "Аяксе".
Установив контакт еще до окончания сезона, сейчас "Юнайтед" и "Барселона" почти договорились о компенсации за Де Йонга в размере 80 миллионов евро (69 млн. фунтов), сообщает Sport.
Есть высокие шансы, что Де Йонг уже сыграл свой последний матч за "Барселону", однако последнее слово за самим Френки, и "Юнайтед" еще предстоит приложить определенные усилия, чтобы уговорить 25-летнего голландца.
"Красные дьяволы" рассчитывают получить окончательный ответ от Де Йонга в ближайшие дни. Деньги — не проблема, и вопрос больше в том, насколько проект Тен Хага привлекателен для Френки со спортивной точки зрения.
06.06.2022 09:00
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Последние комментарии:
развод на бабло - или откаты, что скорее всего.
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Наконец-то скам нашел второго Погба, на которого можно выкинуть более 80 лямов. Зарплату ему надо не забыть и сделать больше, чем у французской легенды!
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бля ну если быть откровенным, хз зачем он нужен муму. нужен опорник , де йонг б2б
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