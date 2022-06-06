"Ливерпуль" отклонил стартовое предложение "Баварии" по Мане

"Ливерпуль" отклонил стартовое предложение "Баварии" о покупке нападающего Садио Мане в размере 25 миллиона фунтов.



Данное предложение, поступившее в конце прошлой недели, предусматривало гарантированную сумму в 21 млн. фунтов и 4 млн. фунтов в виде бонусов.



Значительная часть бонусной суммы была бы активирована в случае победы команды Юлиана Нагельсманна в Лиге Чемпионов, сообщает The Times.



Однако "Ливерпуль" ответил отказом, несмотря на истекающий через 12 месяцев контракт Мане и несмотря на желание самого Садио перебраться в Мюнхен.



"Красные" не называют цену, в которую они оценивают Мане, однако стартовое предложение "Баварии" по 30-летнему сенегальцу и близко не соответствует ожиданиям мерсисайдского клуба.



"Бавария" не собирается медлить и вскоре должна вернуться с улучшенным предложением. Мане хочет увидеть, как сильно чемпионы Бундеслиги жаждут заполучить его.