Милнер согласовал новый однолетний контракт с "Ливерпулем"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер согласовал условия нового однолетнего контракта со своим клубом.

36-летний Милнер принял участие в 39 из 63 матчей "Ливерпуля" в сезоне 2021/22 с учетом всех соревнований. Несмотря на роль игрока ротации, Джеймс остается крайне важной фигурой в раздевалке.



Действующий контракт Милнера истекает в конце июня, и при желании Джеймс легко мог бы уйти туда, где будет играть чаще и зарабатывать больше.



Два неназванных клуба Премьер-Лиги предлагали Милнеру двухлетние контракты, а один представитель МЛС манил Джеймса роскошными в финансовом отношении условиями, однако ветеран решил остаться на "Энфилде".



По информации The Athletic, Милнер даже согласился на значительное понижение зарплаты ради того, чтобы продлить свое пребывание в "Ливерпуле" на сезон 2022/23.



Договоренность о новом контракте была достигнута в предыдущие 48 часов. О новой сделке с Милнером "красные" собираются объявить уже на этой неделе.