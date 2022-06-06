Итоги сезона Премьер-Лиги 2021/22. Часть 2

Продолжаем подводить итоги сезона 2021/22 в Премьер-Лиге. На очереди команды, сражавшиеся за высокие места и попавшие по итогам кампании в еврокубки.

ВЕСТ ХЭМ



Лучший бомбардир: Джаррод Боуэн — 12

Лучший ассистент: Джаррод Боуэн — 10

Лучший игрок: Джаррод Боуэн

Разочарование: Никола Влашич

Открытие: Бен Джонсон



Ожидания



После отличного сезона для "Вест Хэма" и итогового шестого места важно было понять: этот результат является чем-то неожиданным или же "молотки" пришли в топ-7 всерьез и надолго? "Молотки" попытались усилиться на российском рынке, к которому Дэвид Мойес всегда был неравнодушен, но и Никола Влашич, и Алекс Крал только подтвердили, что шотландец снова переоценил возможности игроков из РПЛ, что ранее с ним регулярно случалось в "Эвертоне". Лучший свой трансфер лета Мойес провернул за 2 миллиона фунтов, забрав у "Уотфорда" Крейга Доусона, а вдобок "Вест Хэм" выкупил у "Челси" Курта Зума.



Сезон



"Вест Хэм" подтвердил небезосновательность своих притязаний на роль новой силы в топ-7, практически весь сезон проведя в семерке. Были шансы подняться и выше, а некоторое время "молотки" даже находились в топ-4, но с учетом европейской нагрузки и попадания в полуфинал Лиги Европы, седьмое место стоит признать хорошим результатом для "Вест Хэма". Если в прошлом сезоне у "Вест Хэма" феерил Томаш Соучек, то сейчас свой лучший сезон выдал Джаррод Боуэн, а кроме того стабильно хорош был Деклан Райс. Традиционно полезен был Мичейл Антонио, успешно адаптировался Саид Бенрахма, лишь немного слабее, чем в предыдущем сезоне, выглядели чехи Соучек и Цоуфал.



Оценка



Хорошо. "Вест Хэм" продемонстрировал стабильность и способность оставаться серьезной силой в Премьер-Лиге на длительном отрезке. Команда Мойеса не проиграла крупно ни разу, сумев победить дома "Лестер", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм", и едва не вмешалась в ход чемпионской гонки, отобрав очки в предпоследнем туре у "Манчестер Сити". Кроме того, "молотки" не проигрывали в этом сезоне в чемпионате трижды кряду, были близки к финалу Лиги Европы, добыв там несколько памятных побед. "Молоткам" важно удержать лидеров, в первую очередь — Райса и Боуэна, а также провести качественно летнее трансферное окно. Рано или поздно эти двое англичан, а также Соучек уйдут, но для регулярного пребывания в топ-7 нужно уметь справляться с потерями лучших игроков, по возможности — быстро и безболезненно.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД



Лучший бомбардир: Криштиану Роналду — 18

Лучший ассистент: Поль Погба — 9

Лучший игрок: Бруну Фернандеш

Разочарование: Харри Магуайр

Открытие: Антони Эланга



Ожидания



После второго места в чемпионате и возвращения Криштиану Роналду, вроде бы можно было ожидать, что "Манчестер Юнайтед" включится в борьбу за чемпионство или, как минимум, закрепится в топ-4 и постарается хорошо выступить в Лиге Чемпионов. Команда получила усиление почти во все линии, подписав Варана, Санчо и Роналду, а кроме того, стоило ждать прогресса от молодых игроков. В частности — Гринвуда.



Сезон



Но реальность оказалась ужасной для болельщиков "Юнайтед" — разочаровали в этом сезоне практически все, и в первую очередь — главный молодой талант Гринвуд, угодивший в скандал за пределами поля, и капитан команды Харри Магуайр, отыгравший просто провальный сезон. Даже забивавший регулярно важные голы Роналду отметился рядом комментариев, которые только раскачивали лодку и разрушали и без того хлипкое равновесие в раздевалке. Отставка ОлеГуннара Сульшера помогла лишь на некоторое время стабилизировать результаты, а пришедший на место норвежца Ральф Рангник опозорился в концовке сезоне не меньше Сульшера, когда так же ужасно безнадежно проиграл "Ливерпулю" и получил четыре безответных гола от "Брайтона".



Оценка



Неудовлетворительно. Сложно сказать, что именно стало катализатором столь кошмарного сезона для "Юнайтед" — приход Криштиану Роналду, разрушивший хоть какое-то подобие баланса в команде или изначальное отсутствие у МЮ командного единства, но сезон получился действительно ужасным. Слишком часто команда была безвольной и бесхарактерной, особенно в матчах с принципиальными соперниками "Ливерпулем" и "Сити", которые просто издевались над "Юнайтед". После локальных успехов при Сульшере в двух последних сезонах МЮ снова находится на пороге капитальной перестройки с Эриком Тен Хагом, перед которым стоит очень сложная задача.



АРСЕНАЛ



Лучший бомбардир: Букайо Сака — 11

Лучший ассистент: Александр Лакасетт, Букайо Сака — по 7

Лучший игрок: Букайо Сака

Разочарование: Николя Пепе

Открытие: Эдди Нкетиа



Ожидания



Для "Арсенала" очень важно вернуться в Лигу Чемпионов — в первую очередь для того, чтобы снова подписывать по-настоящему сильных игроков, а не тех, кто может таковыми стать в будущем. Именно такая задача прежде всего стоит перед Микелем Артетой, и ожидалось, что в этом сезоне "канониры" могут побороться за четвертое место с "Тоттенхэмом", "Юнайтед", "Лестером" и "Вест Хэмом". Летом клуб приобрел сразу шесть игроков — как "на вырост", так и в основу. Никто из них не был впечатляющей покупкой, но все вместе они могли серьезно увеличить кадровый потенциал команды.



Сезон



"Арсенал" был очень близок к выполнению поставленной задачи, но все же оказался недостаточно стабильным и крепким, чтобы финишировать выше "Тоттенхэма", который как раз серьезно прибавил в решающий момент. "Канониры" выдали ряд очень сильных отрезков, выигрывая по три-четыре матча кряду, но были и откровенно провальные участки чемпионата. Решающими стали даже не поражение от "Тоттенхэма" в очной встрече и не проигрыш 2:0 "Ньюкаслу", похоронившие шансы "канониров" на топ-4 окончательно. Три апрельских поражения в матчах с "Пэлас", "Брайтоном" и "Саутгемптоном" — вот ключевые осечки "Арсенала" на финише. И хоть после них последовали победы над "Челси", "Юнайтед" и "Вест Хэмом", было заметно, что накатывающий за спиной "канониров" "Тоттенхэм" психологически устойчивее и крепче молодой команды Артеты.



Оценка



Хорошо. И все же этот сезон стоит признать хорошим для "Арсенала". "Канониры" по-прежнему были несостоятельны против "Сити" и "Ливерпуля", но смогли обыграть по разу всех реальных конкурентов по топ-7. Что важно для обретения когда-то необходимой стабильности — "Арсенал" был способен выдавать отрезки по несколько матчей без потерь очков. Практически все летние покупки оказались полезными — Рамсдейл, Томиясу, Уайт заиграли сразу, Эдегор закрепил успешное арендное пребывание в команде статусом одного из вице-капитанов команды. Категорически не хватало "Арсеналу" бомбардира и взрослого лидера, настоящего капитана, но молодые Сака и Смит-Роу своим прогрессом немного сгладили негативный эффект от потери Обамеянга. Новый лидер атак "Арсенала" придет летом, но усиление необходимо и в центр поля, где нестабильность игровая и ментальная Гранита Джаки все еще остается потенциальной слабостью "Арсенала" в любом матче.



ТОТТЕНХЭМ



Лучший бомбардир: Сон Хен Мин — 23

Лучший ассистент: Харри Кейн — 9

Лучший игрок: Сон Хен Мин

Разочарование: Танги Ндомбеле

Открытие: Деян Кулусевски



Ожидания



"Тоттенхэм" нуждался в возвращении в Лигу Чемпионов не меньше, чем "Арсенал" — не только для того, чтобы приглашать сильных игроков, но и для удержания уже имеющихся в составе "шпор" суперзвезд вроде Кейна, Сона, а также пришедшего по ходу сезона менеджера Антонио Конте. Приглашение Нуну Эшпириту Санту изначально казалось ошибочным решением Даниэля Леви, и большая удача "шпор" в этом сезоне, что президент клуба смог оперативно исправить свою ошибку, заманив в команду такого сильного и амбициозного специалиста, как Конте. На трансферном рынке "Тоттенхэм" был активен, но самое главное — клуб сумел удержать Кейна, подписал новый контракт с Соном, а наличие этих двух игроков в составе по умолчанию делало "шпор" одним из претендентов на попадание в топ-4.



Сезон



Антонио Конте принял "Тоттенхэм" на девятом месте, после пяти поражений в 10 матчах на стартовом отрезке сезона с Нуну. В остальных 28 матчах чемпионата команда проиграла всего шесть раз. Три поражения — дома с "Вулверхэмптоном", "Саутгемптоном" и "Брайтоном" — относились к категории ну совсем не обязательных, но в то же время "шпоры" оказались единственной командой, сумевшей дважды обыграть чемпиона "Манчестер Сити", не проиграли "Ливерпулю", а взять с ними шесть очков смогли только "Челси" и — неожиданно — "Юнайтед". Под конец сезона команда явно прибавила — Конте сумел настроить схему 3-4-2-1, от которой отходил лишь в избранных матчах.



Оценка



Хорошо. Принять команду по ходу сезона, после неудачного старта и выполнить главную задачу на сезон, подписав зимой всего лишь двух новичков — мастер-класс от Антонио Конте, который рисковал своей репутацией, принимая "Тоттенхэм", но лишь подтвердил свою высочайшую тренерскую квалификацию. Очень хорошо проявил себя Деян Кулусевски, чье появление в команде зимой во многом и помогло команде преобразиться, дать свежие идеи в атаке. Важнейшей для "шпор" стала выездная победа над "Сити", добытая после трех поражений — после нее "шпоры" сразу же проиграли "Бернли", но затем набрали ход и не допускали двух матчей с потерей очков подряд.



ЧЕЛСИ



Лучший бомбардир: Мейсон Маунт — 11

Лучший ассистент: Мейсон Маунт — 10

Лучший игрок: Мейсон Маунт

Разочарование: Ромелу Лукаку

Открытие: Трево Чалоба



Ожидания



Казалось, что после того, как "Челси" с Томасом Тухелем выиграл Лигу Чемпионов и продемонстрировал значительный прогресс во второй части предыдущего сезона, "синие" смогут оказать конкуренцию "Сити" и "Ливерпулю" в чемпионской гонке. Покупка Лукаку была точечным усилением, а в основном прогресс команды ожидался за счет адаптации новичков предыдущего сезона, которые не раскрылись при Лэмпарде, но стали подавать признаки жизни при Тухеле.



Сезон



Изначально "Челси" действительно демонстрировал способность принять участие в чемпионской гонке и даже некоторое время возглавлял ее. Завалилась команда зимой — когда проиграла "Вест Хэму" и победила всего дважды на отрезке из девяти матчей. Дальше же пришли новости о вынужденной смене владельцев, возможных финансовых проблемах клуба, но в целом команда справилась с этим положением без панических и упаднических настроений. Третье место упустить было сложно, и "Челси" избежал падения с позиции, на которой провел большую часть сезона. "Синие" проиграли всего шесть матчей в этом чемпионате, но слишком часто играли вничью. Запомнился конфликт между Ромелу Лукаку и Тухелем, вылившийся в прессу благодаря очень откровенному общению бельгийца с итальянскими журналистами. Лукаку не смог заиграть на "Стэмфорд Бридж" и во время второго прихода в "Челси", проявив себя слабохарактерным игроком — летом он, с большой вероятностью, вернется в Серию А, где чувствует себя комфортно. В таких условиях настоящим лидером команды стал Мейсон Маунт — один из немногих игроков "Челси", проведших сезон стабильно, без перепадов формы.



Оценка



Удовлетворительно. От "Челси" ждали участия в чемпионской гонке, но команда оказалась неготовой к прохождению дистанции в чемпионате на уровне стабильности "Сити" и "Ливерпуля", разочаровав в ряде матчей — не только с конкурентами. Но свое нахождение в топ-4 "Челси" под сомнение не ставил, разочаровав лишь на фоне очень сильных соперников. Очевидно, что с новыми владельцами клуб будет меняться, и целый ряд опытных игроков покинут команду уже этим летом. Томас Тухель — тренер, способный обеспечить условия для роста молодых игроков, которых в "Челси" хватает и сейчас, но многое будет зависеть от того, сможет ли он быстро перестроить оборону, которая летом может смениться полностью.



ЛИВЕРПУЛЬ



Лучший бомбардир: Мохамед Салах — 23

Лучший ассистент: Мохамед Салах — 13

Лучший игрок: Мохамед Салах

Разочарование: Джо Гомес

Открытие: Костас Цимикас



Ожидания



Для "Ливерпуля" победа в чемпионате все еще является вожделенным достижением, хоть и совсем недавно команда Клоппа утолила жажду после 30-летней засухи. Потому — ожидалось, что "Ливерпуль" постарается сбросить "Сити" с престола и сделает победу в Премьер-Лиге своим основным приоритетом сезона. Команда не нуждалась в капитальном усилении, и потому клуб ограничился одним подписанием в каждое трансферное окно, взяв летом защитника Ибраиму Конате, а зимой — флангового нападающего Луиса Диаса, за которыми скауты "Ливерпуля" следили давно.



Сезон



В любом другом чемпионате прохождение турнирной дистанции "Ливерпулем" можно было бы назвать идеальным и таким, которое, наверняка, принесло бы уверенно выигранный чемпионский титул. Но в Премьер-Лиге есть "Сити", поэтому, даже с всего лишь двумя поражениями в чемпионате, "Ливерпуль" остался вторым. И это при том, что "красные" потерял очки в 2022 году лишь трижды — сыграв вничью с "Челси", "Сити" и "Тоттенхэмом". "Ливерпуль" был слишком миролюбивым с конкурентами, поделив очки во всех матчах с командами, финишировавшими в итоге в топ-4. Выиграй команда Клоппа хотя бы один из этих поединков, и могла бы обойти "Сити", который в итоге поманил "красных" надеждой после двух пропущенных голов с "Астон Виллой" в последнем туре, но все же остался первым. Впечатлила домашняя форма "Ливерпуля" — отобрать очки на "Энфилде" у "красных" смогли только те же соперники из топ-4 и "Брайтон".



Оценка



Хорошо. Сезон, который мог завершиться победой в четырех турнирах, в которых "Ливерпуль" принимал участие, принес лишь два внутренних кубковых трофея, выигранных в сериях пенальти. Можно испытать разочарование после такого сезона, но только если ты игрок команды, привыкшей побеждать всегда и везде. "Ливерпуль" сейчас достиг именно такого уровня ожиданий и даже требований, и каждая помарка в игре этой почти идеальной команды рассматривается под микроскопом. "Пятна на солнце" были, но даже с ними "Ливерпуль" мог выиграть все — и это бы никого не удивило.



МАНЧЕСТЕР СИТИ



Лучший бомбардир: Кевин Де Брюйне — 15

Лучший ассистент: Кевин Де Брюйне, Габриэль Жезус — по 8

Лучший игрок: Кевин Де Брюйне

Разочарование: Джек Грилиш

Открытие: Александр Зинченко



Ожидания



Конечно же, в случае с такой командой, как "Манчестер Сити", ожидания могут быть лишь одними: борьба за чемпионство и все возможные титулы. Покупка Джека Грилиша не делала погоды для "Сити", так как у команды и без того очень сильный состав, но казалось, что "горожанам" после ухода Серхио Агуэро нужен не еще один атакующий полузащитник, а забивной форвард. В случае с "Сити" в последних сезонах всегда ждешь, что основным приоритетом будет Лига Чемпионов, но и соперничество с "Ливерпулем" в чемпионате очень возбуждает Пепа Гвардиолу, несмотря на то, что в его коллекции трофеев, выигранных с "Сити", более чем достаточно чемпионских кубков Премьер-Лиги.





Сезон



Традиционно по какой-то причине "Сити" тяжелее всего давались матчи с "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас" — только эти команды в итоге смогли победить чемпиона, а в четырех матчах с ними "горожане" взяли всего одно очко — на выезде с "орлами". Также отбирал очки у "Сити" "Ливерпуль", но — не "Челси", и, наверное, именно этот фактор стал решающим в чемпионской гонке, так как "красные" не смогли ни разу обыграть команду Тухеля, а вот Гвардиола сделал это дважды. Впечатляющей была серия из 12 кряду побед в ноябре-январе, на пике которой "Сити" забил 17 мячей в трех матчах с "Лидсом", "Ньюкаслом" и "Лестером". Завершал сезон "Сити" не менее красиво — в матчах все с теми же "павлинами", "сороками", а также с "волками" и "шершнями" забив 19 голов. Но чемпионскую интригу "горожане" все же возобновили не раз — сыграв вничью с "Вест Хэмом" в предпоследнем туре и проигрывая 0:2 по ходу решающего матча с "Астон Виллой". В итоге подарили не только интригу, но и одну из самых ярких развязок чемпионской гонки в истории Премьер-Лиги, чем лишь украсили этот сезон.



Оценка



Отлично. Наверное, владельцы "Сити" поменяли бы четвертый при Гвардиоле чемпионский титул в Англии на трофей Лиги Чемпионов, которого все еще нет в коллекции трофеев "горожан", но предъявить какие-то претензии Пепу по игре его команды в Премьер-Лиге невозможно. Он создал команду, идеально проходящую длинные дистанции, способную выдерживать давление такого сильного конкурента, как "Ливерпуль", и оставаться на вершине самой сильной и конкурентной лиги в европейском футболе. А Кубок чемпионов рано или поздно в Манчестер приедет — возможно, с новоприобретенным форвардом высочайшего уровня Эрлингом Холандом.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru