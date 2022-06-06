"Ноттингем Форест" нацелился на Ника Поупа
Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" нацелился на голкипера "Бернли" и сборной Англии Ника Поупа.
30-летний Поуп очень достойно провел сезон 2021/22, однако его сейвов оказалось недостаточно, чтобы "Бернли" избежал вылета в Чемпионшип.
Как утверждает The Sun, Ник хочет продолжать выступать на уровне Премьер-Лиги и активно ищет себе новый клуб, также вызывая интерес со стороны "Фулхэма".
Поуп надеется, что "Бернли" отпустит его всего за 10 миллионов фунтов, хотя на "Терф Мур" считают эту сумму смехотворной и оценивают своего первого номера в 40 млн. футов.
Добавим, сейчас основным голкипером "Форест" является Брис Самба. Несмотря на свою героическую игру в плей-офф Чемпионшипа, 28-летний француз не имеет опыта выступлений в Премьер-Лиге и на международном уровне, в отличие от Поупа.
06.06.2022 00:05
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