"Ноттингем Форест" нацелился на Ника Поупа

Новичок Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" нацелился на голкипера "Бернли" и сборной Англии Ника Поупа.

30-летний Поуп очень достойно провел сезон 2021/22, однако его сейвов оказалось недостаточно, чтобы "Бернли" избежал вылета в Чемпионшип.



Как утверждает The Sun, Ник хочет продолжать выступать на уровне Премьер-Лиги и активно ищет себе новый клуб, также вызывая интерес со стороны "Фулхэма".



Поуп надеется, что "Бернли" отпустит его всего за 10 миллионов фунтов, хотя на "Терф Мур" считают эту сумму смехотворной и оценивают своего первого номера в 40 млн. футов.



Добавим, сейчас основным голкипером "Форест" является Брис Самба. Несмотря на свою героическую игру в плей-офф Чемпионшипа, 28-летний француз не имеет опыта выступлений в Премьер-Лиге и на международном уровне, в отличие от Поупа.