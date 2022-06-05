Босс "Барселоны" летит в Англию на переговоры по Рафинье
На предстоящей неделе спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани прилетит в Англию, чтобы договориться с "Лидсом" о покупке вингера Рафиньи.
Быстро найдя общий язык с самим Рафиньей, "Барселона" столкнулась со сложностями в переговорах с клубом 25-летнего бразильца.
Кроме того, сейчас появились слухи, что перехватить Рафинью, в котором "Барселона" видит замену для Усмана Дембеле, может "Ливерпуль".
Эта ситуация, как утверждает Sport, заставила Алемани собрать чемодан, чтобы лично посетить Лидс и попытаться преодолеть существующие разногласия.
В данный момент "Барселона" готова заплатить за Рафинью не более 35 миллионов фунтов, тогда как "Лидс" требует на 20 млн. фунтов больше.
05.06.2022 23:00
Просмотров: 313
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В лювапю топаря
(ответить)
Охуенно, наверное, когда за тобой летят сами боссы Барсы.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий