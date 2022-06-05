Босс "Барселоны" летит в Англию на переговоры по Рафинье

Рафинья На предстоящей неделе спортивный директор "Барселоны" Матеу Алемани прилетит в Англию, чтобы договориться с "Лидсом" о покупке вингера Рафиньи.

Быстро найдя общий язык с самим Рафиньей, "Барселона" столкнулась со сложностями в переговорах с клубом 25-летнего бразильца.

Кроме того, сейчас появились слухи, что перехватить Рафинью, в котором "Барселона" видит замену для Усмана Дембеле, может "Ливерпуль".

Эта ситуация, как утверждает Sport, заставила Алемани собрать чемодан, чтобы лично посетить Лидс и попытаться преодолеть существующие разногласия.

В данный момент "Барселона" готова заплатить за Рафинью не более 35 миллионов фунтов, тогда как "Лидс" требует на 20 млн. фунтов больше.


Метки Барселона, Лидс, Рафинья

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2022 23:00

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  1. lfcynwa 06.06.2022 00:01 # lfcynwa
    В лювапю топаря

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  2. mancunia-planet 05.06.2022 23:24 # mancunia-planet
    Охуенно, наверное, когда за тобой летят сами боссы Барсы.

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