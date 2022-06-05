"Бенфика" отклонила стартовое предложение МЮ по Нуньесу

Дарвин Нуньес "Бенфика" отклонила стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке нападающего Дарвина Нуньеса.

Нуньес, забивший 34 гола в сезоне 2021/22 с учетом всех соревнований, считается одной из главных, если не самой главной трансферной целью "Юнайтед" на это лето.

По информации Correio de Manha, на днях "красные дьяволы" сделали предложение по Дарвину общей стоимостью 89 миллионов фунтов: 64 млн. фунтов деньгами, 17 млн. фунтов в виде бонусов и полузащитник Андреас Перейра.

И хотя в ответ последовал отказ, "Бенфика" попросила "Юнайтед" увеличить сумму всего на 8.5 млн. фунтов для согласования сделки по 22-летнему уругвайцу.


Метки Бенфика, Манчестер Юнайтед, Нуньес, Перейра

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2022 22:00

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  1. chelsiukpro 05.06.2022 22:55 # chelsiukpro
    Развод мочестера!

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  2. quavo 05.06.2022 22:14 # quavo
    Муму опять разводят, пздц

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  3. mancunia-planet 05.06.2022 22:06 # mancunia-planet
    Пздц он дорогой.

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