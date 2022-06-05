"Бенфика" отклонила стартовое предложение МЮ по Нуньесу

"Бенфика" отклонила стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке нападающего Дарвина Нуньеса.

Нуньес, забивший 34 гола в сезоне 2021/22 с учетом всех соревнований, считается одной из главных, если не самой главной трансферной целью "Юнайтед" на это лето.



По информации Correio de Manha, на днях "красные дьяволы" сделали предложение по Дарвину общей стоимостью 89 миллионов фунтов: 64 млн. фунтов деньгами, 17 млн. фунтов в виде бонусов и полузащитник Андреас Перейра.



И хотя в ответ последовал отказ, "Бенфика" попросила "Юнайтед" увеличить сумму всего на 8.5 млн. фунтов для согласования сделки по 22-летнему уругвайцу.