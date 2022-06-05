Матич направляется в "Рому"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич продолжит карьеру в "Роме".

Еще в середине апреля Матич объявил о том, что покинет "Юнайтед" по истечении своего контракта в конце июня.



Ранее претендентом номер один на Неманью считался "Ювентус", однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Рома" выиграла борьбу за 33-летнего серба.



Ожидается, что теперь Матич заключит с "Ромой" однолетний контракт с опцией продления на 12 месяцев. В Риме Неманья воссоединится со своим бывшим тренером Жозе Моуриньо, с которым ему довелось поработать не только в "Юнайтед", но и в "Челси".