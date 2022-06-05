"Тоттенхэм" отказался от приглашения Дибалы

"Тоттенхэм" отказался от приглашения Пауло Дибалы из-за завышенных требований нападающего "Ювентуса" по зарплате.

Как известно, Дибала покидает "Ювентус" свободным агентом после семи лет выступлений в Турине.



Интерес к Пауло проявляют многие европейские клубы, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" тоже находится среди тех, кто обратил внимание на 28-летнего аргентинца.



Однако "Тоттенхэм" резко охладел к Дибале после того, как Пауло запросил себе зарплату в 280,000 фунтов в неделю, сообщает Daily Mail.



Издание добавляет, что у Дибалы уже есть на руках предложение от "Интера", который готов платить Пауло около 260,000 фунтов в неделю, до вычета налогов.