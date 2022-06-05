"Тоттенхэм" отказался от приглашения Дибалы
"Тоттенхэм" отказался от приглашения Пауло Дибалы из-за завышенных требований нападающего "Ювентуса" по зарплате.
Как известно, Дибала покидает "Ювентус" свободным агентом после семи лет выступлений в Турине.
Интерес к Пауло проявляют многие европейские клубы, включая "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". "Тоттенхэм" тоже находится среди тех, кто обратил внимание на 28-летнего аргентинца.
Однако "Тоттенхэм" резко охладел к Дибале после того, как Пауло запросил себе зарплату в 280,000 фунтов в неделю, сообщает Daily Mail.
Издание добавляет, что у Дибалы уже есть на руках предложение от "Интера", который готов платить Пауло около 260,000 фунтов в неделю, до вычета налогов.
05.06.2022 20:00
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