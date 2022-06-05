Мерсон предостерег Мане насчет ухода из "Ливерпуля"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон предостерег нападающего Садио Мане насчет ухода из "Ливерпуля".

Согласно слухам, Мане твердо решил покинуть "Ливерпуль" этим летом, а "Бавария" уже готовит свое предложение о покупке Садио, у которого остается 12 месяцев по контракту.



Однако Мерсон предупреждает, что 30-летний сенегалец рискует не заиграть в Мюнхене, потому что это будет кардинальная смена обстановки.



"Похоже на то, что сердцем Садио Мане тяготеет к "Баварии", но я в жизни не пойму, почему. Трава не всегда зеленее по другую сторону забора, и нет гарантий, что в Германии он будет так же успешен, как был в "Ливерпуле".



"С момента его перехода из "Саутгемптона" шесть лет назад "Ливерпуль" играет определенным образом, и это подходит ему. В другой обстановке и другой лиге его результативность может снизиться. Если он хочет новый вызов и верит в себя, то это смелый шаг".



"У него такие хорошие отношения с Клоппом, поэтому клуб давно знает, как все на самом деле, и они планируют соответствующим образом", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.