Тен Хаг рассчитывает на Ван де Бека

Донни Ван де Бек и Эрик Тен Хаг Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек получил гарантии относительно своей роли в команде от главного тренера Эрика Тен Хага.

Отметившись лишь восемью появлениями на замену в первой половине сезона Премьер-Лиги 2021/22, на вторую половину Ван де Бек отправился в аренду в "Эвертон".

Проблемы со здоровьем помешали Донни проявить себя у "ирисок" — 25-летний голландец только пять раз выходил в стартовом составе в рамках чемпионата и теперь возвращается на "Олд Траффорд".

Ван де Бека связывают с уходом из "Юнайтед" этим летом, однако трансферный гуру Фабрицио Романо ожидает, что Донни останется в Манчестере на следующий сезон.

Тен Хаг уже сообщил Ван де Беку, что рассчитывает на Донни и отводит тому важную роль в своих планах. Теперь экс-игроку "Аякса" лишь нужно воспользоваться своим шансом.


Метки Ван де Бек, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. muzzle 05.06.2022 19:18 # muzzle
    Да он безнадёжный идиот!

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  2. insomniac 05.06.2022 19:04 # insomniac
    вот это хорошая новость. если Эрик раскроет Донни, то это будет хорошее усиление в центре поля.

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