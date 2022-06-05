Тен Хаг рассчитывает на Ван де Бека

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни Ван де Бек получил гарантии относительно своей роли в команде от главного тренера Эрика Тен Хага.

Отметившись лишь восемью появлениями на замену в первой половине сезона Премьер-Лиги 2021/22, на вторую половину Ван де Бек отправился в аренду в "Эвертон".



Проблемы со здоровьем помешали Донни проявить себя у "ирисок" — 25-летний голландец только пять раз выходил в стартовом составе в рамках чемпионата и теперь возвращается на "Олд Траффорд".



Ван де Бека связывают с уходом из "Юнайтед" этим летом, однако трансферный гуру Фабрицио Романо ожидает, что Донни останется в Манчестере на следующий сезон.



Тен Хаг уже сообщил Ван де Беку, что рассчитывает на Донни и отводит тому важную роль в своих планах. Теперь экс-игроку "Аякса" лишь нужно воспользоваться своим шансом.