Бергвейн: "Хочу уйти из "Тоттенхэма" сейчас"

Вингер Стивен Бергвейн объявил о своем желании покинуть "Тоттенхэм".

Последние четыре месяца сезона 2021/22 Бергвейн не появлялся в стартовом составе "Тоттенхэма", и такая ситуация совершенно не устраивает Стивена в свете приближающегося ЧМ-2022 в Катаре.



Бергвейна сватают в "Аякс", который пытался его купить еще в январе, и "Манчестер Юнайтед", и 24-летний голландец решительно настроен покинуть Северный Лондон в это окно.



"Мне просто нужно играть. Я хочу уйти из "Тоттенхэма" сейчас, это точно".



"Важно ли, чтобы мой новый клуб выступал в Лиге Чемпионов? Это не главный мой приоритет. Было бы славно, но важнее, чтобы я играл", — сообщил Бергвейн AD.