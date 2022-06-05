"Ньюкаслу" придется выложить 50 млн. фунтов для покупки Аке

Натан Аке "Ньюкаслу" придется выложить 50 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "Манчестер Сити" Натана Аке.

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау обращался насчет Аке, с которым ему довелось поработать в "Борнмуте", еще в январе, но тогда сделка не представлялась возможной.

Сейчас "сороки" возобновили свой интерес к Натану. Зарплата 27-летнего игрока сборной Голландии в 80,000 фунтов не является проблемой для клуба с "Сент-Джеймс Парк".

Но вот с чем у "Ньюкасла" могут возникнуть сложности, так это с согласованием компенсации за Аке, потому что "Сити" хочет за Натана 50 млн. фунтов, сообщает The Sun.

Сами "горожане" потратили 40 млн. фунтов, когда приглашали Аке из "Борнмута" в 2020 году.


Метки Аке, Манчестер Сити, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2022 16:00

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