"Ньюкаслу" придется выложить 50 млн. фунтов для покупки Аке

"Ньюкаслу" придется выложить 50 миллионов фунтов, чтобы заполучить защитника "Манчестер Сити" Натана Аке.

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау обращался насчет Аке, с которым ему довелось поработать в "Борнмуте", еще в январе, но тогда сделка не представлялась возможной.



Сейчас "сороки" возобновили свой интерес к Натану. Зарплата 27-летнего игрока сборной Голландии в 80,000 фунтов не является проблемой для клуба с "Сент-Джеймс Парк".



Но вот с чем у "Ньюкасла" могут возникнуть сложности, так это с согласованием компенсации за Аке, потому что "Сити" хочет за Натана 50 млн. фунтов, сообщает The Sun.



Сами "горожане" потратили 40 млн. фунтов, когда приглашали Аке из "Борнмута" в 2020 году.