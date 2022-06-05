Салиба подтвердил, что возвращается в "Арсенал"
Защитник Вильям Салиба подтвердил, что возвращается в "Арсенал", чтобы сражаться за место в составе команды Микеля Артеты.
Салиба блестяще отыграл сезон 2021/22 за "Марсель" на правах аренды. Вильям был признан лучшим молодым игроком Лиги 1 и пробился в сборную Франции.
Последние недели пресса без устали спекулировала насчет интереса других клубов к 21-летнему защитнику, однако решение уже принято.
"Я принадлежу "Арсеналу". У меня все еще остается два года по контракту. Я вернусь в "Арсенал". Я сыграл там ноль матчей, я по-прежнему хочу показать им свое истинное лицо и получить шанс играть за этих фантов и этот замечательный клуб", — сообщил Салиба Telefoot.
05.06.2022 15:00
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Последние комментарии:
Видимо в сделке Уайта были откаты, по сравнению с ним Салиба монстр, вот он новый Сол Кемпбелл
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Нужно просто забыть про то что Уайт стоит 50кк и если Салиба выиграет эту конкуренцию, нужно отдать ему место в старте. Хватил ли у Артеты яйц на это ..хз
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Отличная новость
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