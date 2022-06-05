Защитник Вильям Салиба подтвердил, что возвращается в "Арсенал", чтобы сражаться за место в составе команды Микеля Артеты.

Салиба блестяще отыграл сезон 2021/22 за "Марсель" на правах аренды. Вильям был признан лучшим молодым игроком Лиги 1 и пробился в сборную Франции.



Последние недели пресса без устали спекулировала насчет интереса других клубов к 21-летнему защитнику, однако решение уже принято.



"Я принадлежу "Арсеналу". У меня все еще остается два года по контракту. Я вернусь в "Арсенал". Я сыграл там ноль матчей, я по-прежнему хочу показать им свое истинное лицо и получить шанс играть за этих фантов и этот замечательный клуб", — сообщил Салиба Telefoot.