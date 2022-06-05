"Арсенал" готов платить Жезусу 200,000 фунтов в неделю

"Арсенал" готов предложить нападающему "Манчестер Сити" Габриэлю Жезусу контракт с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.

Несмотря на непопадание в Лигу Чемпионов, "Арсенал" по-прежнему решительно настроен приобрести Жезуса, чьи представители уже контактируют с "канонирами" и планируют провести встречу с "Сити" на предстоящей неделе.



Ожидается, что "горожане" — в свете прихода Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса — не будут удерживать Габриэля, который жаждет играть регулярно. Кроме того, у 25-летнего бразильца остается только 12 месяцев по контракту.



В данный момент Жезус получает на "Этихад" 110,000 фунтов в неделю, тогда как "Арсенал" готов увеличить базовую зарплату Габриэля до 190,000 фунтов в неделю плюс бонусы, сообщает The Sun.



Добавим, Жезус выиграл девять больших трофеев с "Сити" после своего перехода из "Палмейраса" за 28 млн. фунтов в 2017 году. Габриэль состоит в очень хороших отношениях с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, которому довелось поработать ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестере.