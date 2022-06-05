"Арсенал" готов платить Жезусу 200,000 фунтов в неделю

Габриэль Жезус "Арсенал" готов предложить нападающему "Манчестер Сити" Габриэлю Жезусу контракт с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.

Несмотря на непопадание в Лигу Чемпионов, "Арсенал" по-прежнему решительно настроен приобрести Жезуса, чьи представители уже контактируют с "канонирами" и планируют провести встречу с "Сити" на предстоящей неделе.

Ожидается, что "горожане" — в свете прихода Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса — не будут удерживать Габриэля, который жаждет играть регулярно. Кроме того, у 25-летнего бразильца остается только 12 месяцев по контракту.

В данный момент Жезус получает на "Этихад" 110,000 фунтов в неделю, тогда как "Арсенал" готов увеличить базовую зарплату Габриэля до 190,000 фунтов в неделю плюс бонусы, сообщает The Sun.

Добавим, Жезус выиграл девять больших трофеев с "Сити" после своего перехода из "Палмейраса" за 28 млн. фунтов в 2017 году. Габриэль состоит в очень хороших отношениях с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, которому довелось поработать ассистентом Хосепа Гвардиолы в Манчестере.


Метки Арсенал, Жезус, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 05.06.2022 14:32 # takernotagiver
    Гвардиола отдает игрока, у которого 13 голов и 12 ассистов. Во дает)

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  2. hunter022 05.06.2022 14:11 # hunter022
    Обаме платили 300+

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  3. sayanara 05.06.2022 14:07 # sayanara
    Откуда деньги у бомжей на бомжа шейховского?))))))

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